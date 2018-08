Američani v Brdih snemajo oddajo o slovenskih vinih

V Goriških brdih se te dni mudi snemalna ekipa, ki pripravlja serijo oddaj o vinih in vinskih regijah po svetu - med regijami, ki jih bodo predstavili, so tudi Brda.

"V Goriških brdih ta teden gostimo ameriško produkcijo Brookwell McNamara Entertainment z režiserjem Jeffom Haysom na čelu, tukaj snemajo eno od svojih oddaj, posvečenih vinu in svetovnim vinskim regijam po svetu," nam je potrdila Tina Novak Samec, direktorica Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.

"Uspelo se nam je dogovoriti, da pridejo v Slovenijo, tudi zato, ker so bili navdušeni nad predstavitvami Brd, ki smo jih imeli v preteklih mesecih v ZDA," smo še izvedeli.

Dokumentarec za ameriški trg

Dokumentarna serija, ki jo snemajo, naj bi imela devet epizod, ena od njih bo posvečena Goriškim brdom in Colliu - italijanski strani Brd, kjer svetovno znana vina prideluje vrsta slovenskih zamejcev. Med preostalimi vinskimi regijami, ki jih bodo predstavili, so Toskana v Italiji, Burgundija in Šampanja v Franciji ter dolina Napa v ZDA.

Foto: Tomo Jeseničnik (www.slovenia.info)

Te dni so se sicer pojavljale govorice, da gre za oddajo, ki jo bodo predvajali na Netflixu, a je Tina Novak Samec dejala, da to ne drži. Kot je povedala, gre za spletno serijo, načrtujejo pa tudi predvajanje na kateri od ameriških televizij.

Ekipa se je v preteklih dneh ustavila pri več vinarjih na obeh straneh meje, med drugim so snemali pri Marjanu Simčiču in Marku Skočaju iz kleti Dolfo, na italijanski strani pa pri legendarnem zamejcu Jošku Gravnerju. Ves dan so bili prisotni tudi na velikem dogodku, posvečenem briški rebuli, ki so ga v Brdih priredili v sredo.

Preberite še: