Slovenski junaki preteklega tedna

Prvi teden glasovanja ste največ glasov namenili psički Šaki, ki je januarja postala prava junakinja, ko je ob svojem poškodovanem in podhlajenem lastniku na višini nad 1.400 metri v mrazu in slabih vremenskih razmerah čakala na pomoč reševalcev. In jih tudi dočakala.

V drugem tednu vas je najbolj navdušilo junaško reševanje na Krvavcu, v tretjem komaj štiriletna Slovenka, ki je s svojo spretnostjo deskanja na snegu osvojila srca spletnih uporabnikov, v četrtem pa Alen Kirbiš, ki je s svojim glasom razvnel Američane.

Težko pričakovana tekma v Miamiju, na kateri so se pomerili Dallas Mavericks svežega 21-letnika Luke Dončića in gostitelji Miami Heat z Goranom Dragićem na čelu, je na Florido znova privabila gručo slovenskih navijačev.

Relativna bližina ameriške zvezne države Florida in mamljivost slovenskega obračuna v ligi NBA sta v Miami znova privabili več kot dva tisoč slovenskih ljubiteljev košarke, ki so si spet dali duška. Že pred dvorano so opozarjali nase s slovenskimi zastavami in plakati svojih košarkarskih ljubljencev v najmočnejši košarkarski ligi ter poskakovali v ritmu najbolj znane slovenske navijaške poskočnice Kdor ne skače, ni Sloven'c.

Številni slovenski navijači, ki so v domači dvorani Gorana Dragića in moštva Miami Heat spremljali obračun z Dallas Mavericks svežega 21-letnika Luke Dončića, so bili priča tudi prav posebnemu prizoru. Eden od slovenskih navijačev, nekdanji košarkar Aljaž Korošec, je namreč med tekmo zaprosil svoje dekle Manco.

Aljaž Korošec, ki je bil med drugim član Šenčurja, Kopra Primorske, Triglava, LTH Castings in bil tudi kapetan Helios Suns, je očitno vse skupaj skrbno načrtoval, saj se je že pred snubitvijo na zaslonu izpisalo vprašanje: "Manca, bi se poročila z mano?" Romantični trenutek je posnela tudi kamera v dvorani, zraven pa je zadonela skladba Marry You izvajalca Bruna Marsa. Manca je snubitev sprejela, njen pozitiven odgovor pa so z glasnimi vzkliki in aplavzom pozdravili tudi številni navijači v razprodani dvorani. Toplo pri srcu je bilo najbrž tudi številnim navijačem in navijačicam pred televizijskimi zasloni.

Slovenski skakalci so na ekipni tekmi v Lahtiju spisali lepo zgodbo. Vse do konca so bili v boju za zmago, nato pa morali priznati premoč le Nemcem. Družbo na odru za zmagovalce so jim delali še Avstrijci. Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc in Anže Lanišek so slovenski skakalci, ki jih je glavni trener Gorazd Bertoncelj uvrstil na ekipno preizkušnjo.

"Mislim, da smo danes lahko vsi zadovoljni. Drugo mesto je za nas zelo dober rezultat. V prvi seriji sem pokazal vrhunski skok, v finalni seriji morda malce manj, na koncu pa se nam je kar dobro izšlo," je dejal 19-letni Zajc. "Za nami je odličen dan. Zelo dobro smo skakali, rezultat je tudi odličen. Vesel sem, da se nam je na ekipni tekmi po dolgem času znova izšlo. Borili smo se za zmago, a smo tudi z drugim mestom zelo zadovoljni, saj smo imeli že kar nekaj tekem, kjer smo bili precej oddaljeni od stopničk," je dodal Peter.

Odličen teden so smučarski skakalci dopolnili z tretjim mestom na ekipni tekmi v Holmenkollnu. Varovanci glavnega trenerja Gorazda Bertonclja so s tretjim mestom še tretjič zapored stali na odru za zmagovalce.

Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v nizozemskem Valkenswardu osvojil drugo mesto. Po zmagi v prvi vožnji in drugem mestu v drugi ga je premagal le domačin Jeffrey Herlings.

"Zelo sem zadovoljen. Še posebej zaradi tega, kar se je zgodilo v kvalifikacijah, ker sem moral začeti povsem ob robu. Na srečo sta mi uspela dva zelo dobra starta, kar mi je zelo pomagalo. V prvi vožnji sem hitro vse prehitel in potem le še nadziral stvari," je prvo polovico dirke ocenil aktualni svetovni prvak in dodal: "V drugi vožnji sem se znašel za Jeffreyjem, oba sva vozila na polno. Žal pa zaradi umazane proge nisem imel najboljše vidljivosti. Vseeno sem na splošno lahko zadovoljen s koncem tedna, se pa že veselim naslednje dirke." Tudi mi.

Ste vedeli, da je najlažje kolo na svetu izdelal Slovenec? Cestno kolo iz karbonskih vlaken, ki tehta slabe štiri kilograme, je najnovejši dosežek mladega podjetja Berk Composites pod vodstvom Jureta Berka.

Testirano je na nemškem inštitutu za kakovost Zedler, kjer so prejeli certifikat ISO ter potrditev, da je izdelek varen, dober in primeren za vsakodnevno uporabo. Teža celotnega kolesa znaša 3.986 gramov, kar je slabe tri kilograme manj od koles, ki jih uporabljajo profesionalni cestni kolesarji. Berk je še bolj ponosen na peresno lahek okvir kolesa, ki skupaj s sedežem tehta 632 gramov, brez njega pa le pol kilograma. To je približno toliko, kot tehta pollitrska plastenka vode.

Z unikatnimi in ročno izdelanimi izdelki iz kompozitnih materialov jim je uspelo prepričati številne svetovne profesionalne kolesarske ekipe. Nekateri so do njih prišli tudi sami. Zaupajo jim moštva Jumbo Visma, Sky, Israel Cycling Academy, Ljubljana Gusto Santic, Colnago …

Slovenska ženska mladinska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah za mladince v nemškem Oberwiesenthalu osvojila srebrno kolajno. Boljše so bile le Avstrijke, tretje mesto pa so zasedle Nemke.

Slovenke so skakale v postavi Jerneja Brecl, Lara Logar, Jerneja Repinc Zupančič in Katra Komar, po osmih skokih pa so za zmagovalkami zaostale za 60,2 točke. To je druga slovenska kolajna na mladinskem SP, potem ko je Mark Hafnar med posamezniki v četrtek osvojil bronasto kolajno.