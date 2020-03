Slovenski skakalci odlični tretji na ekipni tekmi v Holmenkollnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ekipni tekmi v Holmenkollnu so naši smučarji skakalci zasedli 3. mesto (954,2). Zmaga je šla na Norveško (997,4 točke), drugo mesto pa so zasedli Nemci (960,9). Slovenske barve so branili Žiga Jelar, Timi Zajc, Anže Lanišek in Peter Prevc. Moštvena preizkušnja je potekala brez navzočnosti gledalcev.

Še bolj veseli dejstvo, da je slovenski skakalec Žiga Jelar v seštevek norveške turneje Raw Air trenutno na tretjem mestu. Po treh serijah vodi Nemec Constantin Schmid pred Norvežanom Mariusom Lindvikom. V skupni seštevek turneje Raw-Air se štejejo vsi kvalifikacijski in tekmovalni skoki, najboljši trije bodo na zadnji postaji, na kateri se bo končala sezona svetovnega pokala, prejeli denarno nagrado.

Jelar: Grem naprej uživat

"Zadovoljen sem, saj so to moje prve stopničke v svetovnem pokalu, v seštevku norveške turneje pa držim tretje mesto. Upam, da bom še naprej kazal te dobre skoke, dobro pripravljenost in grem naprej uživat," je po tekmi povedal Jelar, ki je bil sicer šesti najboljši posameznik na ekipni tekmi.

Glavni trener Bertoncelj je bil seveda zadovoljen s prikazanim, a je vseeno izpostavil možnost za napredek. "Lahko smo izjemno zadovoljni z današnjo tekmo, saj je bilo v prvi seriji kar nekaj napak. V drugi seriji so fantje svoje napake popravili in skočili izvrstno. To tretje mesto ima zato še poseben dosežek," je za konec dejal 43-letni Kranjčan.

Anže Lanišek je v drugi seriji močno popravil vtis. Foto: Sportida

Varovanci glavnega trenerja Gorazda Bertonclja so s tretjim mestom še tretjič zaporedoma stali na odru za zmagovalce. V Lahtiju so bili drugi, v Zakopanah pa tretji.

Najbolj se je od slovenskih predstavnikov izkazal Žiga Jelar, ki bo predstavljal vroče slovensko orožje za nedeljsko posamično tekmo. V prvi skupini je obakrat skočil zelo dobro, njegov prvi skok, ki je meril 134,5 metra, pa je bil sploh najdaljši na ekipni tekmi. Z drugim se je Poljakom, ki so takrat držali tretje mesto, približal na vsega 0,7 točke.

V drugi skupini je Timi Zajc s 122 in 126,5 metra dolgima skokoma Slovenijo znova dvignil na stopničke, 6,3 točke pred Japonsko in 9,1 točke pred Poljaki. Anže Lanišek in Peter Prevc v prvi seriji nista skočila najbolje, vtis pa sta močno popravila v drugo.

Lanišek je s 130 metrov dolgim skokom ohranil tretje mesto ter 5,3 in 5,8 točke prednosti pred Poljsko oziroma Japonsko. Prevc je v boju z Ryoyujem Kobayashijem in Dawidom Kubackim zadržal večino prednosti s 133 metrov dolgim skokom in Sloveniji prinesel mesto na odru za zmagovalce.

V nedeljo bo ob 14.30 na sporedu še posamična preizkušnja.

Po prvi seriji so bili peti

Žiga Jelar je že v prvi seriji znova pokazal, da se na Holmenkollnu počuti odlično. V prvi skupine je skočil 134,5 metra, a je zaradi slabših ocen sodnikov izgubil nekaj točk, zaradi česar je bila Slovenija po njegovem skoku štiri desetinke točke za vodilno Nemčijo.

V drugi skupini je Timi Zajc s 122 metrov dolgim skokom obdržal drugo mesto, le da je prvo mesto za vsega pol točke prevzela Norveška. Anže Lanišek je nato kot tretji skočil 121,5 metra in Slovenijo na tretjem mestu oddaljil od boja za zmago, ki se je izmikala za 14,7 točke.

Peter Prevc je v drugi seriji skočil veliko bolje kot v prvi in bil tako tudi on zelo zaslužen za tretje mesto. Foto: Sportida

Peter Prevc pa je kot četrti predstavnik skočil slabše, pristal pri 118,5 metra, zaradi česar je Slovenija padla na peto mesto. Zaostanek za odrom za zmagovalce pa pred finalno serijo znaša 9,2 točke, piše STA.

Raw-Air, Oslo, ekipna tekma, 2. serija

* Skupni seštevek turneje Raw Air (3/16):

1. Constantin Schmid (Nem) 380,4 točke

2. Marius Lindvik (Nor) 379,5

3. Žiga Jelar (Slo) 378,9

4. Stefan Kraft (Avt) 377,0

5. Johann Andre Forfang (Nor) 376,1

6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 373,4

7. Kamil Stoch (Pol) 371,9

8. Daniel-Andre Tande (Nor) 369,3

9. Piotr Zyla (Pol) 368,9

10. Stephan Leyhe (Nem) 367,8

...

14. Anže Lanišek (Slo) 357,4

17. Peter Prevc (Slo) 352,2

19. Timi Zajc (Slo) 350,2

40. Domen Prevc (Slo) 116,6

58. Anže Semenič (Slo) 100,1

