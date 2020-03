Bertoncelj jasen glede menjav v skakalni ekipi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni trener Gorazd Bertoncelj je z ekipo že na Norveškem in je s skakalci opravil dodaten trening kar v Lillehammerju.

Foto: Vid Ponikvar

Do konca svetovnega pokala v smučarskih skokih je le še norveška RAW Air turneja, ki se bo začela konec tega tedna v Oslu in končala 15. marca na letalnici v Vikersundu.

Slovenska reprezentanca se je po Lahtiju odpravila kar na Norveško na trening v Lillehammer, ki bo gostil drugo tekmo norveške turneje, saj so se želeli izogniti nevšečnostim zaradi koronavirusa.

Prvi mož stroke Gorazd Bertoncelj je na Norveško odpeljal šesterico, saj Slovenija v zadnji periodi nima možnosti nastopanja s sedmimi skakalci, kot je bilo to na prejšnjih tekmah.

Tako bo na naslednjih tekmah računal na dobre skoke Petra Prevca, Anžeta Laniška, Timija Zajca, Domna Prevca, Anžeta Semeniča in Žige Jelarja.

In videti je, da bodo prav ti končali tudi sezono. "Načrt je, da vseh šest skače do konca. Majhna verjetnost je, da bi prišlo do spremembe. Načeloma o tem ne razmišljamo," je iz Lillehammerja sporočil Bertoncelj.

Timi Zajc je v igri za mali kristalni globus v poletih, prav tako pa bo med osrednjimi slovenskimi aduti za svetovno prvenstvo v poletih v Planici. Foto: Sportida

Glede na to, da bo letalnica Vikersund generalka za svetovno prvenstvo v poletih, lahko pričakujemo, da bo omenjena šesterica nato dobila tudi možnost nastopanja v Planici. Na treningu na Letalnici bratov Gorišek lahko sicer nastopi šesterica, v kvalifikacijah nato peterica, na tekmi pa štirje najboljši.

Ali to pomeni konec sanj za letalca Jurija Tepeša, da bi nastopil pred domačimi navijači na svetovnem prvenstvu v dolini pod Poncami, bomo videli v naslednjih dneh. Vrata bi se mu lahko odprla, če bi kdo padel v formi.