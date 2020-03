Pri skakalcih brez bojazni za preplah

"Norveška smučarska zveza podrobno spremlja razvoj koronavirusa, prav tako pa smo v stiku z inštitutom za zdravje. V tem trenutku se nič ne spreminja. Spored za norveško turnejo je takšen, kot je bil načrtovan," je dejala Ola Ronsen, zdravstvena direktorica na Norveški smučarski zvezi.

Poudarjajo, da bodo upoštevali vsa priporočila nacionalnega inštituta za zdravje, da bi preprečili morebitno okužbo. "Dobra higiena, uporaba antibakterijskega gela in čiščenje vseh javnih površin bodo prioriteta," poudarjajo organizatorji turneje RAW Air, ki dodajajo, da bi se ob morebitni drastični spremembi razmer zaradi koronavirusa prilagodili in ukrepali po navodilih državnih ustanov.

Lahko se tudi zgodi, da bi omejili obisk gledalcev, o najbolj črnem scenariju, torej odpovedi, pa ne želijo razmišljati. V nekaterih drugih športih smo na primer že videli, kako so nekatere tekme odigrali pred praznimi tribunami. Tudi aktualni slovenski prvak Koper Primorska se je odločil za ta korak na zadnjem obračunu proti Ciboni v ligi ABA. Vendar je prihodek od prodanih vstopnic na skakalni tekmi bistveno večji, zato bi organizatorju morebiten izpad prihodkov povzročal obilico težav.

Šest jih bo skakalo

Na Norveškem pa je že slovenska reprezentanca, ki se prav zaradi koronavirusa po preizkušnjah v Lahtiju ni odločila za odhod v domovino. Gorazd Bertoncelj je šesterico skakalcev (Peter Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc, Anže Semenič in Žiga Jelar) odpeljal v Lillehammer, kjer bodo v prihodnjih dveh dneh poskušali opraviti trening ali dva na skakalnici, nato pa se bodo podali v Oslo, kjer se bo ta konec tedna začela turneja RAW Air. Domov je moral Cene Prevc, saj bo imela Slovenija v zadnjem obdobju možnost nastopanja s šestimi skakalci.

V Lillehammerju bodo opravili enega ali dva skakalna treninga. Foto: Vid Ponikvar

"Malce se bomo prilagajali vremenu. Sproti se bomo odločali, koliko treningov bomo imeli na skakalnici. Izbrati moramo pravšnje razmerje med treningom in regeneracijo. Vendarle bo norveška turneja naporna," je iz Lillehammerja sporočil prvi mož stroke in dodal, da so v tem norveškem skakalnem središču, ki bo druga postojanka turneje RAW Air, edina reprezentanca. Japonci so na primer ostali v Lahtiju, preostale pa so se vrnile v domovino.

O tem, ali so dobili od organizatorja turneje kakšna navodila zaradi koronavirusa, je še pristavil: "Priporočila, kako moramo ravnati po navodilih pristojnih državnih organov, smo dobili le od Smučarske zveze Slovenije."