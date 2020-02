Po veliki drami slovenski orli drugi!

Timi Zajc je bil razpoložen na ekipni tekmi in pomagal Sloveniji do drugega mesta.

Timi Zajc je bil razpoložen na ekipni tekmi in pomagal Sloveniji do drugega mesta. Foto: Sportida

Slovenski skakalci so na ekipni tekmi v Lahtiju spisali lepo zgodbo. Vse do konca so bili v boju za zmago, nato pa morali priznati premoč le Nemcem. Družbo na odru za zmagovalce so jim delali še Avstrijci.

Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc in Anže Lanišek so slovenski skakalci, ki jih je glavni trener Gorazd Bertoncelj uvrstil na ekipno preizkušnjo.

Vsi štirje so bili v petek najvišje uvrščeni med šestimi Slovenci, ki so skočili med dobitnike točk. Lanišek je bil s četrtim mestom navišje uvrščen, razpoložen pa je bil tudi v poskusni seriji, v kateri je imel med vsemi s 127 metri najboljši dosežek.

Cene je v prvi seriji skočil 121 metrov, kar je po prvi skupini zadoščalo za peto mesto. Izjemen skok je uspel Zajcu, ki se je lahko pohvalil z znamko 130 metrov, s katero je Slovenijo popeljal v vodstvo. Naslednji na vrsti je bil najstarejši Prevc. Skočil je solidno (120 metrov), zato so Nemci s prvega mesta Slovence izrinili. Proti dnu skakalnice je poneslo tudi Laniška. S 127 metri je vrgel tekmecem rokavico. A je dobro poneslo tudi Karla Geigerja, zaradi katerega je imela Nemčija po prvi seriji vodilno izhodišče. Slovenija je zaostajala osem točk, tretji Avstrijci pa so imeli v primerjavi z našimi 22,9 točke pribitka.

Točkovna drama se je razpletla v korist Nemčije

Srednji Prevc je svojo nalogo s 120,5 metra uspešno opravil tudi v drugo. Ko ga je polomil Constanin Schmid, je bila Slovenija s 3,8 točke prednosti spet vodilna. Zajc je pred Nemci naredil še dodatno razliko, ki je dva skakalca pred koncem znašala že 8,6 točke. V drugo je nekaj dodal še izkušeni Peter Prevc (121,5 m), a je izvrstno skočil tudi Stephan Lyhe in znižal zaostanek na vsega 0,7 točke.

Anže Lanišek je bil del slovenske ekipe, ki je v Lahtiju skočila na drugo mesto. Na koncu je bil sicer videti nezadovoljen z drugim skokom, vendar je uvrstitev na stopničke lep dosežek. Foto: Sportida

Pred zadnjo skupino skakalcev se je tako obetala prava drama. In dobili smo jo. Geiger ga je v zadnji rundi nekoliko polomil in skočil le 121 metrov. Na vrhu je bil še Lanišek. Vse oči so bile uprte vanj. In tudi Lanišek je doskočil pri tej daljavi, zato je v izteku skakalnice vladala nestrpnost, kaj bodo pokazale številke. Na koncu je vetrovna izravnava odločila v korist Nemčije, slovenski orli pa z drugim mestom in zaostankom 2,3 točke spisali lep ekipni uspeh.

Sicer so bile že tri ekipne preizkušnje v tej sezoni, v Zakopanah pa je slovenskim skakalcem prvič uspelo stopiti na stopničke. Na Poljskem so se veselili tretjega mesta.

