Znaki horoskopa, ki se ne morejo ločiti od svojega telefona

Dvojčka

Ko govorimo o odvisnosti od tehnologije, so na vrhu lestvice nedvomno dvojčki. Od svojega pametnega telefona se ne morejo ločiti niti za trenutek, nanj so prikovani, saj čutijo nenehno potrebo po tem, da so v stiku z ljudmi. Dvojčki so radi povezani, pa naj gre za pošiljanje sporočil, videoklice ali brskanje po družbenih omrežjih.

Splet je za dvojčke neizčrpen vir informacij, zato ves čas raziskujejo, prebirajo in se učijo nove stvari. Radi počnejo več stvari hkrati, tehnologija pa jim to omogoča.

Vodnar

Vodnarji živijo v tehnološkem svetu, ves čas spremljajo najnovejše trende in inovacije. Tehnologija jih fascinira, ker jim omogoča raziskovanje novih idej in konceptov, ki spreminjajo svet, zato vedno prvi preizkusijo najnovejšo napravo ali aplikacijo.

Čeprav včasih delujejo odtujeno, vodnarji čutijo globoko potrebo po povezovanju s podobno mislečimi ljudmi. Družbena omrežja in spletne skupnosti so popolne za to, da najdejo ljudi, s katerimi si delijo interese in strasti. Vodnarji so vizionarji in prepričani so, da ima tehnologija ključno vlogo pri napovedovanju prihodnosti.

Devica

Device morda na prvi pogled ne delujejo kot tipični tehnološki odvisniki. Tehnologijo uporabljajo za vzdrževanje reda in učinkovitosti v svojem življenju, njihov telefon je poln aplikacij za načrtovanje, opomnikov, tabel in beležk.

Device ves čas iščejo načine, kako izboljšati svojo produktivnost. Tehnologija jim omogoča, da delajo hitreje, bolje in z manj napakami, zato so močno odvisne od raznih naprav in programske opreme. Obožujejo internet, ker želijo imeti vse informacije takoj dostopne, pa naj gre za preučevanje zdravstvenih nasvetov ali preverjanje tehničnih specifikacij.