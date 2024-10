Znaki horoskopa, ki se ločujejo pogosteje kot drugi

Dvojčka

Dvojčki so znamenje, ki obožuje dinamiko in vznemirjenje, njihov nemirni duh pa jih v zvezi pogosto privede do težav. So družabni, radovedni in ves čas iščejo nova doživetja, zaradi česar so včasih tudi nepotrpežljivi in nezadovoljni z monotonimi odnosi. Hitro se naveličajo rutine, in če v zvezi ni dovolj svežine in izzivov, se hitro počutijo ujete. Ker ves čas potrebujejo spremembe, hitro pobegnejo iz zakona, ki jih ne izpolnjuje.

Strelec

Strelci slovijo kot ljubitelji svobode in dogodivščin. Ves čas iščejo nove izkušnje in navdušeno raziskujejo življenje. Čeprav so zelo strastni in brez težav ostanejo v dolgih zvezah, ki jih navdihujejo, pa hitro pride do težav, če se počutijo ujete ali omejene. Cenijo neodvisnost in težko sprejemamo kompromise, ki so v dolgotrajnih odnosih nujni. Če se jim zazdi, da so v zakonu ostali brez svobode, so ga pripravljeni hitro zapustiti.

Vodnar

Vodnarji cenijo izvirnost, neodvisnost in svobodo izražanja. Pogosto so vizionarji, v svojih razmišljanjih in dejanjih pa so zelo samostojni. Čeprav znajo biti zelo zvesti in predani, pa lahko njihova potreba po osebnem prostoru hitro privede do težav v zakonu. Težko obstanejo v zvezi, ki jih omejuje s pravili ali ogroža njihovo individualnost. Ko začutijo, da jih zakon ovira pri izražanju lastnih želja ali ambicij, ga lahko hitro končajo.