Najbolj okrutni ljudje so rojeni v teh dveh znamenjih

Škorpijon

Če se kdo lahko sooči s temno stranjo človeške psihe, so to škorpijoni. Njihova okrutnost ni niti plehka niti hitra, ampak je globoka in premišljena kot močan tok pod mirno gladino.

Ko se škorpijoni odločijo, da bodo okrutni, je to praviloma z dobrim razlogom. Ker so globoko maščevalni, ne odpuščajo zlahka, in če se jim izneverite, bodite prepričani, da vas bodo pričakali z orožjem, ki so ga nabrusili na vaših šibkih točkah.

Kozorog

Okrutnost kozorogov ni čustvena, ampak hladna, racionalna in skoraj poslovna. Njihova hladnost je skoraj brezmejna in to, da jih drugi vidijo kot okrutne, je zanje le del igre.

Ko gre za doseganje ciljev, se kozorogi ne ukvarjajo z nepotrebnimi čustvi. Če je za to, da bi napredovali, treba koga prizadeti, bodo to storili, ne da bi trenili. Ko se odločijo, da bodo nekaj uresničili, nimajo milosti.