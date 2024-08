Ljudje, rojeni v teh znakih, imajo ves čas težave v ljubezni

Škorpijon

Če za katero znamenje velja, da obožuje dramatične ljubezenske zgodbe, je to zagotovo škorpijon. Pripadniki tega znamenja so intenzivni in strastni, zaradi česar vedno gredo na vse ali nič. Vsaki zvezi se do konca predajo, kar pogosto pomeni tudi, da bo vsaka, še tako majhna težava dobila gigantske dimenzije. So ljubosumni in posesivni, zaradi česar so pogosti konflikti, vsak prepir pa vsakič postane prava bitka. Škorpijoni ne znajo ljubiti na pol – ko ljubijo, ljubijo z vsem svojim bitjem, a enako strastno tudi sovražijo. Če si želite mirne in stabilne zveze, škorpijon morda ni prava izbira.

Vodnar

Vodnarji slovijo po svoji nekonvencionalnosti in potrebi po svobodi. V ljubezni so kot ptica – če jih poskušate zadržati, bodo še bolj poskušali pobegniti. Težave v ljubezni se pri njih pogosto pojavijo zaradi nepredvidljivega obnašanja ter tudi, ker prijateljstvom in drugim interesom dajejo prednost pred ljubezensko zvezo. Ker potrebujejo svoj osebni prostor in neodvisnost, se njihovi partnerji lahko počutijo negotovo, česar rezultat so nesporazumi in konflikti. Vodnarji so vedno skrivnostni in distancirani, kar lahko privede do negotovosti in dramatičnih sporov.

Rak

Raki so najbolj čustveni pripadniki zodiaka, kar jih nemalokrat privede do zapletenih ljubezenskih položajev. Ko se zaljubijo, se popolnoma predajo, a ravno njihova čustvena nrav lahko postane problematična. Pogosto so preveč občutljivi in iz položajev, ki jih drugi niti ne zaznajo, naredijo neizmerno dramo. V odnosu potrebujejo neprestano pozornost in potrjevanje ljubezni, ko tega ne dobijo, njihovo razpoloženje niha med neskončno ljubeznijo in popolno zaprtostjo. Njihova potreba po varnosti pogosto preraste v posesivnost, kar začne slej ko prej obremenjevati njihovega partnerja.