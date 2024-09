To so najbolj nerodni znaki horoskopa

Se vam zdi, da vas na vsakem koraku spremlja nesreča? Morda je za to krivo nebesno znamenje, v katerem ste rojeni. Za štiri znake horoskopa namreč velja, da so še posebej nerodni.

Ribi

Ribe so sanjači in pogosto pozabijo na resničnost, zaradi tega so v vsakodnevnih položajih to velikokrat zelo nespretni ljudje. Medtem ko lebdijo v lastnih mislih, se jim zlahka zgodi, da se spotaknejo, polijejo pijačo ali pozabijo, kje so pustili ključe od stanovanja.

Tehtnica

Čeprav slovijo po uravnoteženosti, ga lahko tehtnice včasih tudi izgubijo. Ker pretirano analizirajo vsako situacijo, v kateri se znajdejo, se jim pogosto pripeti kakšna nezgoda, medtem ko globoko v svojih mislih premlevajo pomembno življenjsko vprašanje.

Rak

Raki so zelo čustvene osebe, ki jih takrat, ko so pod stresom, pogosto spremljajo nezgode. Ko jih preplavijo čustva, izgubijo občutek za orientacijo, zato se jim velikokrat pripeti, da kaj polijejo, pozabijo kakšen pomemben predmet ali se preprosto znajdejo v neprijetnem položaju.

Strelec

Ker so ves čas v gibanju in iskanju novih pustolovščin, strelci pogosto pozabljajo na podrobnosti, ki jih obkrožajo. Njihova impulzivnost jih privede do smešnih nezgod, naj gre za to, da so si pozabili zavezati čevlje, ali to, da med hitenjem k naslednjemu izzivu ne opazijo ovire na poti.