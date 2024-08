Grozni gosti: teh nebesnih znamenj ne vabite na obisk

Oven

Če ovna povabite na večerjo, se pripravite na večer, poln presenečenj – ne nujno prijetnih. Ovni so znani po impulzivnem in strastnem duhu, kar pogosto pomeni, da se bo večer sprevrgel v popoln kaos. Medtem ko se vi trudite ustvariti prijetno atmosfero, bo oven brez opravičila prižgal televizijo, ker želi videti poročila, ali pa začel strastno politično razpravo, medtem ko ste vi hoteli začeti z zdravico.

Ko gre za izražanje mnenja, ovni ne poznajo meja, to pa pogosto pomeni, da bodo njihove opazke popolnoma neprimerne za sproščeno druženje. Poleg tega lahko od njih vedno pričakujete nepričakovano, recimo to, da bodo s seboj pripeljali še nekaj nepovabljenih prijateljev.

Dvojčka

Predstavljajte si ta scenarij: želeli ste prirediti sproščeno in mirno večerjo, a dvojček za mizo neprestano skače z ene teme na drugo, od kuhanja do politike, od mode do športa. V nekem trenutku se pogovarjate o anekdoti iz otroštva, v naslednji že poslušate dvojčka, ki filozofira o najnovejših tehnoloških inovacijah. Dvojčki so tudi tisti, ki vam vpadejo v kuhinjo in brez dovoljenja začnejo pokušati hrano, še preden jo postrežete.

In če ste mislili, da bodo dvojčki ves večer ostali na enem mestu, ste se zmotili. Ne morejo se namreč upreti, da ne bi preiskali vsakega kotička vašega doma, komentirali vsake podrobnosti in za seboj pustili nereda. Če nočete, da se vam večer sprevrže v kaos, morda ne vabite dvojčkov.

Devica

Morda se vam zdi, da so device zaradi njihove ljubezni do reda, organizacije in perfekcionizma idealni gosti, a se motite. Medtem ko vi ljubeznivo strežete sladico, bo devica v mislih že ocenjevala vsako podrobnost večerje – od postavitve jedilnega pribora do barve prtičkov. Namesto da bi se sprostile in uživale, vam bodo device posredno ali neposredno razložile, kaj vse bi lahko storili bolje.

Ob tem bodo device v vašem domovanju zagotovo opazile prav vsako podrobnost, ki ni na svojem mestu. Zato ne bodite presenečeni, če jih zalotite, kako na skrivaj prestavljajo knjige na polici ali gladijo zavese, ki po njihovem mnenju ne visijo, kot bi morale.