Znaki horoskopa, ki hitro postanejo vaši sovražniki

Oven

Ovni so znani po svojem ognjevitem duhu in impulzivnosti. Ko jih kaj zmoti, bodo to brez zadržkov povedali na glas, četudi lahko to povzroči spor z drugimi. Ker so neposredni in včasih tudi agresivni, so pogosto v sovražnih odnosih z ljudmi, ki ne delijo njihovega navdušenja nad javnimi konflikti.

Škorpijon

Škorpijoni slovijo po intenzivnosti in globokih čustvih. Ko se počutijo izdane ali prizadete, tega ne pozabijo zlahka. Zaradi maščevalnosti se hitro spremenijo v sovražnika kogarkoli, ki se jim je zameril. V začetku sicer svoje občutke zadržijo zase, ko pa se odločijo za maščevanje, njihovo sovraštvo postane dolgotrajno in zelo neprijetno.

Dvojčka

Dvojčki so neizmerno komunikativni, a jih njihovi nabrušen jezik in pogoste spremembe mnenja hitro privedejo v spore. Njihova sposobnost, da vidijo obe plati problema, pogosto zmoti tiste, ki si želijo jasnega in brezpogojnega zavezništva. Ker dvojčki hitro obrnejo ploščo in rečejo kaj, kar zna prizadeti, se lahko spremenijo v sovražnike.