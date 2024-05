Ti znaki horoskopa so najbolj prepirljivi vozniki

Oven

Ovni slovijo po svoji impulzivnosti in nepotrpežljivosti. Kot ognjeni znak, ki mu vlada Mars, planet akcije in agresivnosti, hitro izgubijo živce, sploh v stresnih položajih, kot je gneča na cesti. Ker želijo biti vedno prvi in najhitrejši, jih situacije, v katerih jim ne gre vse po načrtu, hitro iztirijo, to pa privede do plazu kletvic.

Škorpijon

Škorpijoni so intenzivni in strastni, zaradi svoje čustvenosti pa so zelo občutljivi na provokacije. Ko se na cesti znajdejo v situaciji, ki se jim nepravična, se odzovejo ostro in burno, in ker jih v vsakem spopadu vodijo čustva, se za volanom kaj hitro začnejo izražati s kletvicami.

Dvojčka

Dvojčki so zračna znamenja, ki jim vlada Merkur, planet komunikacije. So družabni in zgovorni, besede pa so njihovo orožje tudi, ko jih kaj jezi. Če se znajdejo v prometnem zastoju ali naletijo na slabega voznika, se njihove hitre misli in ostroumnost brez zavor prelijejo v kletvice.

Vodnar

Vodnarji so običajno umirjeni, imajo pa močno potrebo po neodvisnosti in svobodi. Če prometni položaj ogrozi njihovo svobodo gibanja ali jih prisili, da se držijo pravil, ki so po njihovem mnenju nesmiselna, se pogosto ostro odzovejo, svojo frustracijo pa izrazijo tudi s kletvicami.