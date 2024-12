Za ljudi, rojene v teh dveh znakih, bo ta konec leta dramatičen

Dvojčka

Dvojčki, znani po svoji živahnosti in družabnosti, bodo proti koncu decembra naleteli na turbulentno obdobje, ko se jim bo s polno močjo vrnilo vse, s čimer so do zdaj odlašali. Neplačani računi? Pozabljene obljube? Spori s prijatelji? Vse to se bo nakopičilo prav v trenutku, ko so nameravali uživati v praznični idili.

Dvojčke čaka nesporazum z bližnjo osebo, kar jih bo čustveno izčrpalo. Pomagala ne bo niti njihova navada, da vse počnejo naenkrat – hkratno nakupovanje daril in organiziranje silvestrovanja lahko prinese le kaos. Lahko se zgodi, da katero od naročenih daril ne bo prispelo pravočasno ali pa bodo v službi storili napako, ki jim bo pokvarila praznično razpoloženje. K sreči pa se znajo dvojčki s svojo prilagodljivostjo in smislom za humor izvleči iz vsake zagate, paziti morajo le, da ne bodo obljubljali več, kot lahko izpolnijo.

Kozorog

Kozorogi, ki slovijo po svoji delovni etiki in vztrajnosti, se bodo konec decembra počutili, kot da se jim ruši ves njihov svet, tega pa seveda ne bodo dobro prenesli. Medtem ko vsi okoli njih že uživajo v prazničnem oddihu, bodo njih obremenjevale družinske obveznosti, služba in želja, da pred koncem leta vknjižijo še kakšno "zmago".

Izzivi v službi bi kozorogom lahko vzeli več energije, kot so načrtovali, družinske turbulence pa jih bodo le še dodatno izčrpale. Situacije, kot so nepričakovani spori s kolegi in neusmiljeni roki, bi lahko v njih povzročile kar nekaj panike. Poleg tega jih bodo mučile razočarane misli, da niso izpolnili vseh ciljev, ki so si jih zadali za leto 2024. Toda namesto da bi se zlomili, se bodo kozorogi povsem v svojem slogu umaknili v osamo, se spet zbrali, nato pa že prvega januarja krenili na nov pohod z dvojno energijo.