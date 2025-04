V teh znamenjih se rodijo največji egoisti

Lev

Ljudje, rojeni v znamenju leva, so prepričani, da si zaslužijo le najboljše, in to brez zadržkov tudi pokažejo. Radi so v središču pozornosti, sprejemajo pohvale in občutijo, da jih drugi cenijo. Čeprav so velikodušne in tople osebe, pa se njihova potreba po občudovanju neredko zazdi kar agresivna. Levi so prepričani v lastno veličino in jim ni všeč, če jih drugi ne opazijo. Njihov ego se hrani z občutkom, da so posebni, in želijo, da enako mislijo vsi okoli njih.

Oven

Ovni so rojeni vodje, polni samozavesti in vedno pripravljeni brez oklevanja prevzeti pobudo. Njihova energija in neposrednost sta lahko navdihujoči, a tudi naporni, če se ne morejo zadržati. Prepričani so v lastno moč in ni jim všeč, če kdo podvomi vanje – to v njih spodbudi trmo in impulzivnost. Ovni ne znajo priznati, da nimajo prav, ker jim tega ne dopušča njihov ponos. Njihov ego je tesno povezan z življenjskimi zmagami, uspehi in dokazovanjem.

Škorpijon

Čeprav ne hlepijo po pozornosti kot levi in ovni, imajo škorpijoni izjemno močan notranji ego. Prepričani so v svoje sposobnosti in zato so prepričani tudi, da oni najbolje vedo, kaj je prav – tako zanje kot za druge. Močna potreba po nadzoru in prevladi jih neredko privede do tega, da v svojo bližino nikogar ne spustijo brez boja. Škorpijoni nočejo priznati svojih slabosti, ker to vidijo kot izgubo nadzora. Njihov ego se skriva za tančico skrivnostnosti, a je nedvomno tam.

Kozorog

Kozorogi verjamejo v strukturo, uspeh in osebno odgovornost. Pogosto imajo občutek, da jih pri trudu in ambicioznosti prav nihče ne more preseči. Njihov ego ni glasen, je pa čvrst in temelji na njihovih dosežkih. Prepričani so v svoj prav, ker za tem stojijo delo, znanje in izkušnje. Kozorogi ne marajo, da jih kdo podcenjuje, in si želijo, da bi bile njihove zasluge jasno prepoznane. Čeprav delujejo skromno, pa pod površjem skrivajo močno potrebo po priznanju.