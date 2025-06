V teh dveh znamenjih se rodijo najbolj "picajzlasti" ljudje

Devica

Device imajo izjemno analitičen um, predvsem pa izstopajo po svoji obsedenosti s podrobnostmi. Opazijo vse, kar po njihovem mnenju ni prav, pa naj gre za napačno postavljeno vejico ali neusklajene izjave. Ta potreba po natančnosti pogosto preraste v drobnjakarstvo in neredko se zgodi, da že v vsakodnevnih pogovorih popravljajo svoje sogovornike ali izpostavljajo drobne napake, ki jih drugi niti ne opazijo. V očeh drugih so zato lahko precej naporni, pa čeprav njihov cilj ni kritiziranje, ampak hočejo le, da so stvari pravilne in jasne.

Drobnjakarstvo devic je še posebej izrazito, ko gre za organizacijo, čistočo in delovne naloge. Če kaj ni opravljeno točno tako, kot so si zamislile, tega preprosto ne prenesejo. V ljubezenskih in prijateljskih odnosih lahko to privede do napetosti, saj imajo visoka pričakovanja in težko prenašajo nepopolnost. Treba pa se je zavedati, da je njihova redoljubnost le izraz iskrene skrbi in občutka odgovornosti. Če se naučijo le malo popustiti, njihovi odnosi z drugimi postanejo veliko lažji.

Kozorog

Kozorogi ne marajo nejasnosti, presenečenj in kaosa v katerikoli obliki. Njihova potreba po tem, da imajo vse po nadzorom, se pogosto izrazi kot drobnjakarstvo v vsakdanjem življenju. Pogosto so izjemno kritičnih do napak drugih, pa tudi do svojih, ker so prepričani, da je vse mogoče (in treba) izboljšati. Zgroženi so tudi nad najmanjšimi spodrsljaji, površnosti in nedoslednosti preprosto ne dopuščajo. Kozorogi imajo izjemno izražen občutek dolžnosti in reda, zato težko prenesejo, če kdo česa ne opravi dovolj temeljito.

V poslu in obveznostih je njihova natančnost nedvomno prednost, v osebnih odnosih pa lahko deluje kot hladnost ali pretirana resnost. Tudi če kaj ni posebej pomembno, bodo zahtevali, da se za to poskrbi, "kot je treba". Globoko v sebi na ta način vzdržujejo stabilnost in nadzor nad situacijami, ki bi jim lahko povzročale stres. Njihovo drobnjakarstvo je pogosto le maska, za katero skrivajo svojo negotovost in strah pred delanjem napak – prepričani so, da so napake znak šibkosti.