Ti znaki horoskopa po razhodu takoj skočijo v novo zvezo

Konec zveze za mnoge pomeni daljše obdobje žalovanja, samorefleksije in celjenja čustvenih ran. Obstajajo pa tudi ljudje, ki nemudoma začnejo novo ljubezensko zgodbo. To velja predvsem za štiri nebesna znamenja.

Dvojčka

Dvojčki so znani po svoji družabnosti in potrebi po komunikaciji. Če končajo zvezo, ne izgubljajo časa za analiziranje preteklosti, ampak se takoj obrnejo v prihodnost. Hitro spoznavajo nove ljudi, se spogledujejo in raziskujejo nove romantične možnosti. Ker so prilagodljivi, se zlahka povežejo z novo osebo, čeprav pogosto niti sami ne vedno, ali si želijo resne zveze ali le zabave.

Tehtnica

Tehtnice ne marajo biti same in so težko brez partnerja. Po razhodu ne gredo čez tisto bolečo, a nujno fazo samote, temveč se instinktivno lotijo iskanja nove zveze, ki bi jim povrnila občutek ravnovesja in varnosti. S svojim šarmantnim duhom in privlačnostjo si hitro odpirajo vrata k novim romantičnim priložnostim, zaradi česar ponavadi hitro najdejo novega partnerja.

Strelec

Strelci so znani po svojem navdušenju in odprtosti za nova doživetja. Po razhodu se ne zaprejo vase, ampak gledajo naprej in nemudoma začnejo iskati nova poznanstva. Verjamejo v rek, da je vsak konec v resnici nov začetek, in ker jih privlačijo pustolovščine ter vznemirjenje, se pogosto brez preveč razmišljanja spustijo v nov ljubezenski odnos.

Ribi

Čeprav so čustvene in razhode ponavadi doživljajo zelo intenzivno, ribe preprosto ne marajo biti same. Namesto dolgega žalovanja za prejšnjo ljubeznijo se pogosto hitro prepustijo novi, da bi tako izpolnile čustveno praznino. Ker rade idealizirajo ljubezen, jih hitro odnese v nov romantični odnos, vsakokrat pa so prepričane, da so našle svojo sorodno dušo.