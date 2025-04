Ti znaki horoskopa bodo do konca aprila doživeli čustven preobrat

Za tri nebesna znamenja prihaja obdobje intenzivnih čustev. Do konca meseca se bodo morali soočiti s težavami, ki so jih pometali pod preprogo, nekateri pa bodo začutili tudi potrebo po konkretnih spremembah.

Rak

Rakom konec aprila prinaša večjo občutljivost. Stvari, ki ste jih do zdaj uspešno ignorirali, zdaj postajajo preglasne, da bi jih lahko zanemarili. Mogoča so čustvena spoznanja, povezana z družino, ljubezenskimi odnosi ali lastnimi potrebami, ki ste jih predolgo zanemarjali.

Ni nujno, da se bodo zgodili konflikti, zagotovo pa bodo stvari bolj jasne in to bi lahko privedlo do preobrata. Čas je, da raki prenehate brati med vrsticami in začnete odkrito govoriti o tistem, kar vas muči.

Tehtnica

Tehtnice praviloma iščete ravnovesje v vsem okoli sebe, zdaj pa je čas, da ga vzpostavite tudi v sebi. Kaj zares potrebujete? Kaj ste delali le zato, da bi bili drugi zadovoljni? To je obdobje, ko se boste začeli odmikati od odnosov, ki so vam črpali energijo, in se usmerili v tisto, kar vas izpolnjuje.

Odločitev ne boste sprejemali hitro, a vas bo notranja napetost prisilila, da začnete postavljati vprašanja, s katerimi že dolgo odlašate. Čas je, da najdete resnično ravnovesje.

Ribi

Ribe na vse gledate s srcem in pri tem zanemarjate, kaj vam ves čas sporoča intuicija. Konec aprila pa vam pripravlja trenutek, ko se boste zbudili. Nekdo iz vaše bližine se vam bo pokazal v pravi luči in to morda ne bo tisto, kar pričakujete. Začetek novega poglavja ne bo glasen, bo pa iskren.

Čeprav so takšna spoznanja lahko boleča, pa vam bodo dolgoročno prinesla olajšanje. Začeli se boste osvobajati pričakovanj, iluzij in čustvenih bremen, ki vas ovirajo.