Največji zapečkarji se rodijo v teh znamenjih

Nikjer ni tako udobno in prijetno kot doma, vam bodo na vabilo za druženje odvrnili pripadniki štirih znakov horoskopa. To so ljudje, ki si baterije polnijo tako, da večer preživijo le v družbi filma ali knjige, ne pa bučnih ljudi.

Rak

Raki so znani po tem, da se daleč najbolje počutijo v prostorih, ki so le njihovi. Dom je njihovo zatočišče, kraj varnosti in čustvene stabilnosti. Njihova občutljiva narava težko prenaša gnečo in glasne pogovore, zato večer veliko raje preživijo v ozkem krogu najbližjih kot pa na zabavi. Raki uživajo v ustvarjanju topline, idealen večer zanje pa vključuje pižamo in film.

Devica

Device imajo rade red, mir in nadzor nad okolico, kar na nepredvidljivih družabnih dogodkih težko najdejo. Zaradi njihovega perfekcionizma in analiziranja vsake situacije jih večer v veliki družbi hitro izčrpa. Namesto glasnega druženja se odločijo za mirnejše aktivnosti, kot so sprehodi, branje ali urejanje doma. Najbolj uživajo, ko so same s svojimi mislimi in načrti.

Kozorog

Kozorogi ne bežijo pred družbo, jo pa skrbno izbirajo. Veliko bolj cenijo učinkovitost in konkretne cilje kot pa plehke pogovore in bežna poznanstva. Če ocenijo, da od druženja ne bodo ničesar odnesli, bodo raje ostali doma in se posvetili delu ali počitku. Kozorogi so prepričani, da je čas predragocen, da bi ga zapravljali za aktivnosti, ki jih ne izpopolnjujejo.

Ribi

Ribe so izrazito čustvene in introspektivne, v velikih skupinah pa se pogosto počutijo neprijetno. Za občutek izpopolnjenosti jim je dovolj njihov bogat notranji svet, samota pa jim pomaga, da obdelajo vsa svoja čustva in misli. Čeprav znajo biti družabne, ko so razpoložene za to, pa se hitro umaknejo, ko jim energija drugih ljudi postane preveč intenzivna.