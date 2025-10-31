Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Petek,
31. 10. 2025,
20.27

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop kozorog horoskop devica horoskop rak horoskop horoskop

Petek, 31. 10. 2025, 20.27

36 minut

Največji zapečkarji se rodijo v teh znamenjih

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
dom, počitek | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nikjer ni tako udobno in prijetno kot doma, vam bodo na vabilo za druženje odvrnili pripadniki štirih znakov horoskopa. To so ljudje, ki si baterije polnijo tako, da večer preživijo le v družbi filma ali knjige, ne pa bučnih ljudi.

Rak

Raki so znani po tem, da se daleč najbolje počutijo v prostorih, ki so le njihovi. Dom je njihovo zatočišče, kraj varnosti in čustvene stabilnosti. Njihova občutljiva narava težko prenaša gnečo in glasne pogovore, zato večer veliko raje preživijo v ozkem krogu najbližjih kot pa na zabavi. Raki uživajo v ustvarjanju topline, idealen večer zanje pa vključuje pižamo in film.

Devica

Device imajo rade red, mir in nadzor nad okolico, kar na nepredvidljivih družabnih dogodkih težko najdejo. Zaradi njihovega perfekcionizma in analiziranja vsake situacije jih večer v veliki družbi hitro izčrpa. Namesto glasnega druženja se odločijo za mirnejše aktivnosti, kot so sprehodi, branje ali urejanje doma. Najbolj uživajo, ko so same s svojimi mislimi in načrti.

Kozorog

Kozorogi ne bežijo pred družbo, jo pa skrbno izbirajo. Veliko bolj cenijo učinkovitost in konkretne cilje kot pa plehke pogovore in bežna poznanstva. Če ocenijo, da od druženja ne bodo ničesar odnesli, bodo raje ostali doma in se posvetili delu ali počitku. Kozorogi so prepričani, da je čas predragocen, da bi ga zapravljali za aktivnosti, ki jih ne izpopolnjujejo.

Ribi

Ribe so izrazito čustvene in introspektivne, v velikih skupinah pa se pogosto počutijo neprijetno. Za občutek izpopolnjenosti jim je dovolj njihov bogat notranji svet, samota pa jim pomaga, da obdelajo vsa svoja čustva in misli. Čeprav znajo biti družabne, ko so razpoložene za to, pa se hitro umaknejo, ko jim energija drugih ljudi postane preveč intenzivna.

Preverite svoj današnji horoskop.

ženska, dekle, oči, pogled
Trendi Ljudem, rojenim v teh znakih, se raje ne zamerite
ženska, dekle
Trendi Astrologi se strinjajo: ta znamenja imajo najboljši smisel za modo
prijateljici
Trendi Ta znaka horoskopa imata najbolj jeklene živce
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop ribi horoskop kozorog horoskop devica horoskop rak horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.