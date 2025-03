Ljudje, rojeni v teh znakih, so v zvezi najbolj zahtevni

V ljubezenskem razmerju nekateri ljudje potrebujejo ogromno pozornosti in pri partnerju ves čas iščejo potrditev, da so ljubljeni. Če tega ne dobijo, se v njihove misli hitro naseli negotovost. To velja predvsem za štiri nebesna znamenja.

Rak

Raki so eden od najbolj občutljivih znakov zodiaka. Od partnerja močno potrebujejo pozornost in ljubezen, saj je zanje ključna stabilna in varna zveza. Cenijo čustveno povezanost, zato pri partnerju ves čas iščejo potrditev, da so ljubljeni in zaželeni, pa tudi, da jih partner potrebuje. Pomanjkanje pozornosti jih močno vznemiri in zamaje njihovo samozavest.

Tehtnica

Tehtnice cenijo ravnovesje in harmonijo, v zvezi pa to pomeni stalno pozornost in vzajemno predanost. Preprosto ne prenesejo neskladja in v razmerju želijo ves čas občutiti, da so ljubljene in spoštovane. Od partnerja ne pričakujejo le čustvene podpore, ampak tudi fizično prisotnost, saj se varno počutijo le takrat, ko sta v popolnem ravnovesju.

Škorpijon

Škorpijoni so strastni in intenzivni, v ljubezenskem razmerju pa to pomeni, da od partnerja zahtevajo veliko pozornosti in predanosti. Z ljubljeno osebo želijo biti globoko čustveno povezani in ob tem čutiti, da je ljubezen obojestranska. Če se jim zdi, da ne dobijo dovolj pozornosti, lahko postanejo posesivni ali pa se umaknejo in povsem potegnejo vase.

Ribi

Ribe so izjemno čustvene in empatične, od partnerja pa pozornost potrebujejo, ker se le tako čutijo ljubljene in varne. V zvezi hočejo popolno čustveno povezanost in od partnerja pričakujejo, da bo v vsakem trenutku čustveno prisoten in dostopen. Ribe sanjajo o brezpogojni ljubezni, zato so najbolj nesrečne, če se jim v zvezi zdi, da niso dovolj cenjene.