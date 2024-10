Ljudje, rojeni v teh znakih, na prvem zmenku niso iskreni

Na prvem zmenku želimo vsi pustiti čim boljši vtis in se prikazati v najboljši luči, a nekateri pri tem skrivajo svojo pravo osebnost. To velja predvsem za štiri znake horoskopa.

Dvojčka

Dvojčki so znani po svoji dvolični naravi in radi eksperimentirajo z različnimi osebnostmi. Na prvem zmenku lahko dajejo vtis vznemirljive in prilagodljive osebe, in čeprav je druženje z njimi zato zabavno, njihov pravi obraz ostane skrit.

Tehtnica

Kot znamenje, ki ima rado skladnost in mir, se tehtnice na prvem zmenku skušajo izogniti kakršnemkoli konfliktu. To običajno pomeni, da govorijo tisto, kar po njihovem mnenju druga oseba želi slišati, svoje pravo mnenje pa zadržijo zase.

Lev

Levi želijo vedno biti v središču pozornosti in skušajo na prvem zmenku pokazati najboljšo različico sebe. Zaradi tega prikrivajo svoje slabosti in pretirano poudarjajo svoje dobre plati, da bi pustili karseda dober vtis.

Škorpijon

Škorpijoni so intenzivni in globoki, a so na prvem zmenku pogosto zelo zaprti. Želijo namreč obdržati nadzor nad situacijo, zato le redko pokažejo svoj pravi obraz, dokler ne začutijo, da lahko drugi osebi popolnoma zaupajo.