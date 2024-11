Ljudje, rojeni v teh znakih, bodo še letos našli ljubezen

Oven

Pri ovnih se strast vžge hitro in intenzivno – in prav to se bo zgodilo še letos. Zvezde kažejo, da jih bodo do konca leta zadele Amorjeve puščice, in to na najbolj nepričakovanem kraju, morda v vrsti pred blagajno v trgovini ali pred stojnico s kuhanim vinom. Energični in ognjeviti ovni ne znajo skriti vznemirjenja, ko naletijo na osebo, ki jih navduši, in to zimo bodo vsem razlagali o svoji "ljubezni na prvi pogled".

Tehtnica

Tehtnice so znane po svojem romantičnem duhu, do konca letošnjega leta pa bi se lahko uresničile njihove sanje o popolni ljubezni. Zvezde jim pripravljajo srečanje z nekom, ki jih bo vrgel iz ravnotežja – a na najboljši mogoč način. Čaka jih ljubezenska zgodba kot iz filma, z dolgimi sprehodi pod prazničnimi lučmi in s poljubi med snežinkami. Le odprte naj bodo za nove ljudi in doživetja, saj jih usoda dobesedno potiska proti ljubezni.

Strelec

Strelci obožujejo pustolovščine in ni boljše pustolovščine, kot je nora, nepredvidljiva ljubezen. Do konca leta bodo spoznali nekoga, ki jim bo sledil v vseh njihovih norih zamislih od spontanega potovanja do načrtovanja silvestrovanja v zadnjem trenutku. Prav njihova sproščena in zabavna energija bo pritegnila nekoga, ki jih bo povsem razumel in s komer bodo ustvarili spomine, ki jih ne bo mogoče pozabiti.

Ribi

Ribe je usoda pripravila na pravo ljubezensko čarovnijo. Do konca letošnjega leta bi lahko spoznale nekoga, ki se jim bo zdel, kot da je stopil iz njihovih sanj. Zvezde pravijo, da bi se ta ljubezen lahko razvila iz prijateljstva z nekom, ki ga že poznajo, a ga do zdaj niso videle v romantični luči. Ribe bodo plavale na oblakih čustev, njihova romantična narava pa bo končno srečala nekoga, ki z njimi deli te občutke.