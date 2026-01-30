Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Siol.net

Petek,
30. 1. 2026,
17.57

Februar bo odličen mesec za te tri znake horoskopa

zima, ljubezen | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Čeprav je najkrajši mesec v letu, bo februar pripadnikom treh nebesnih znamenj prinesel zvrhano mero veselja, optimizma in napredka.

Bik

Biki boste februarja občutili največ stabilnosti in konkretnega napredka med vsemi znamenji. Februar je za vas pogosto mesec, ko se stvari postavijo na svoje mesto, življenje dobi boljši ritem, meje so bolj jasno začrtane, motivacija pa je dovolj močna, da dokončate stvari, ki so dolgo ostajale nedokončane. To bo dobro obdobje za finance in službo, pa tudi za notranji mir.

Ribi

Ribe boste letos v svoje obdobje vstopile z več samozavesti in nežnega vetra v jadrih. Oziroma konkretneje: več bo navdiha in prijetnih čustev v odnosih, lažje boste prepoznale ljudi in priložnosti, ki vam bodo zares ustrezali. Če je bil januar za vas počasen in zahteven, pa se bo februarja zgodil tisti "klik", ko se boste spet začele počutiti tako, kot se želite počutiti.

Dvojčka

Dvojčkom se obeta še posebej dober februar z družabnega in mentalnega vidika. Lažje boste sklepali dogovore, lažje se boste povezovali z ljudmi, vse zamisli pa se bodo bliskovito spreminjale v konkretne poteze. To bo dober mesec za spletanje vezi, za majhne projekte, kratka potovanja in tudi prenovo komunikacije v vseh odnosih. Končno boste povedali, kar vam leži na duši.

