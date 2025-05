Oven

Danes boste potrebovali nekaj miru, a žal ne boste dobili priložnosti umakniti se v osamo. Ljudje bodo od vas zahtevali veliko pozornosti, zato boste precej nezadovoljni. Finančne težave boste danes reševali sproti in dokaj enostavno, čeprav se vam na trenutke ne bo zdelo tako.

Bik

Svoj ugled boste lahko danes še izboljšali, vendar pa boste morali biti sočutni in prepričljivi. V prostem času sklepajte nova prijateljstva, ki vam bodo v prihodnje zelo koristila. Poskrbite, da vaše razpoloženje ne bo izrazito negativno. Pazite se stresa in se umirite na vseh področjih. Začnite se ukvarjati z rekreacijo.

Dvojčka

Danes bo idealen čas, da spregovorite in ozračje očistite vseh zamer, ki že nekaj časa vladajo med vami in ljudmi v vaši bližini. Osebne zadeve bodo glavna tema pogovora. Čas bo pravi, da spregovorite o temi, ki vas je držala nazaj tako dolgo. Le tako boste dosegli harmonijo in notranji mir. To si zaslužite.

Rak

Dogajanje danes vas ne bo pustilo ravnodušne. Pravzaprav vam bo marsikaj pognalo kri po žilah, četudi ste jo želeli preživeti v miru in z ljudmi, ki so vam najdražji. Morda vam to lahko še vedno uspe. Ne jemljite stvari osebno in se ne ukvarjajte z zamerami, predvsem pa ne rinite z glavo skozi zid.

Lev

Začutite svojo notranjo moč. Ste mogočna oseba, ki v sebi skriva vse odgovore, le prisluhnite srcu in bodite to, kar ste! Ne dovolite, da kdorkoli posega v vaše življenje in vam govori, kako bi morali živeti in se odzivati na dogajanje. Nehajte z iskanjem ljubezni zunaj vas in jo raje poiščite v sebi.

Devica

Morda se boste morali za ceno višjega cilja odpovedati varnosti in udobju, kar bo težko, vendar naj vas vodi misel na kakovostnejše in srečnejše življenje. Velikokrat se je potrebno v življenju nečemu odpovedati, da naredimo prostor novim stvarem, ki prihajajo. V zasebnosti se soočite s težavami.

Tehtnica

Nekaj vam bo vztrajno sporočalo, da se morate odpovedati preteklosti, pospraviti stare zadeve in narediti prostor za novosti, ki prihajajo. Če se boste nenehno oklepali nečesa, utegnete zamuditi priložnosti, ki bodo kar švigale mimo vas. Samo prepustite se in pričakujte nenaden preobrat dogodkov.

Škorpijon

Prihajate v izjemno zanimivo in razburljivo obdobje, še posebej na področju ljubezni in partnerskih odnosov. Znašli se boste v središču pozornosti in boste tarča pogledov zanimivih oseb. Morda ne boste vedeli, kako zadržati ravnotežje. Kmalu boste veliko bolj močni in boste vedeli, kako izkoristiti tujo naklonjenost.

Strelec

Ukrep, ki ga imate v mislih, bo za seboj potegnil kup prijetnih in neprijetnih posledic, zato morate na vse skupaj pogledati z dveh plati. Če boste le enostranski, se utegne zgoditi, da boste spregledali marsikaj pomembnega. Na finančnem področju se vam bodo prav kmalu ponudile nove, čudovite priložnosti.

Kozorog

Imate močno intuicijo in natanko veste, kako bi lahko rešili vse spore, ki jih trenutno doživljate v ljubezenskem razmerju. Globoko v sebi veste, kakšna je vaša pot in zaradi tega ste v prednosti. Ne pretiravajte, ne razsipavajte z energijo in dovolite si, da boste s skupnimi močmi dosegli želene stvari.

Vodnar

Na finančnem področju se vam najprej obeta nezadovoljstvo, kmalu za tem pa izboljšanje. Ne obupujte, če slišite kakšno slabo novico, saj se bo v trenutku vse obrnilo. Veliko boste razmišljali o tem, kaj si v življenju pravzaprav želite in ali vas to, kar počnete, zares osrečuje. Vsakdo ima kdaj dvome, sprijaznite se s tem.

Ribi

Občutili boste potrebo, da morate spregovoriti o svojih najglobljih čustvih, svoji preteklosti in drugih osebnih temah. To bo vsekakor poglobilo bližino in zaupanje v vašem razmerju. Znali boste tudi poslušati in najverjetneje boste tudi v drugih prebudili občutek zaupanja in varnega zavetja.