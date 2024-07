Oven

Nahajate se korak pred drugimi in vaši rezultati presegajo povprečna merila. V družbi sodelavcev ste dobro sprejeti, toda ne zanašajte se na nove zamisli. Poskušajte uresničiti skupne interese. Z ljudmi, s katerimi delate, se boste odlično dopolnjevali. Imeli boste dovolj dobrih razlogov za zadovoljstvo in srečo.

Bik

Trudili se boste vesti lepo, duhovito in šarmantno, a bližnji ljudje vas bodo napačno ocenili. Prepustite tudi drugim, da se obremenjujejo z zadevami, ki ne prinašajo materialnih koristi, pozitivnih učinkov ali obetavnih reklam. Vi se tokrat umaknite in poskušajte vplivati iz ozadja. Izogibajte se stresnim situacijam .

Dvojčka

Občutek imate, da nekdo ovira ali upočasnjuje vaše poslovne cilje. Iskali boste učinkovitejši način, s katerim bi lahko izboljšali svoje razpoloženje in osredotočenost na delo. Ne boste podprli zgodbe sodelavca, saj bo temeljila na ponavljanju že znanih dejstev. Nezadovoljni boste, zato prevzemite pobudo.

Rak

Dobili boste dobro priložnost končati poslovne obveznosti starejšega datuma in s tem upravičiti svojo vlogo pred sodelavci, a uspeh vam ne bo veliko pomenil. Takoj boste razmišljali o novih, oddaljenih ciljih. S poslovnimi partnerji se ne boste dobro razumeli. Čutite skrite načrte, ki dodatno vplivajo na vašo nervozo in občutek nezaupanja. Ocenite svoje možnosti in ne pretiravajte.

Lev

Vaše zamisli bodo predstavljale in vsebovale veliko tveganja, zato ne pričakujte poslovne in praktične podpore. Dodatno se zaposlite pri reševanju poslovnih težav, a ne za ceno prekinitve skupnih dogovorov. Poslovni partnerji ne bodo imeli dovolj dokazov za resnejše obtožbe, zato bodite mirni in sproščeni.

Devica

S sodelavci in kolegi v službi se osredotočite na trenutne težave in se ne ukvarjajte z oddaljenimi napovedmi. Brez potrebe razpravljate o stvareh, ki nimajo pomembnejšega pomena za vaš poslovni položaj. Bodite dovolj šarmantni, še posebej z osebo, ki na nek način preizkuša vaše osebne zmožnosti.

Tehtnica

Za neuspeh in razne zaplete, ki ovirajo vaš poslovni napredek, obtožujete napačne osebe. Najlažje je krivdo in odgovornost preložiti na druge, še posebej če nimate dovolj poguma, da bi se soočili z resnico. Zadali ste si previsoke kriterije in od projektov pričakujete preveč. Včasih resničnost ni tako rožnata, a potrudite se, da bo.

Škorpijon

Imeli boste slab občutek, a sodelavci vas bodo prepričevali, da nadaljujete z začetimi načrti. Resno premislite in raje poiščite alternativno rešitev. Pomembno je pravilno razlikovati med moralnim in fizičnim pogumom. Ne boste dobili dovolj podpore, zato ne slepite sebe in drugih. Občasno se preveč prepuščate dramatiziranju in delujete dokaj predvidljivo.

Strelec

Končali boste delo, kar vam bo prineslo psihološko olajšanje, ne pa tudi materialnega zadovoljstva in koristi. Vso svojo energijo usmerite na znane, predvidljive situacije in ne tvegajte. V svojih namerah bodite dosledni. Načrtujte pomembno srečanje, ki bo v vas prebudilo dobro razpoloženje in svobodnejše čustveno izražanje.

Kozorog

Ne razlagajte o svojih poslovnih namerah in načrtih. Lahko bi vas ocenili na napačen način ali pa bi vaše izjave uporabili v svojo korist. Pri poslovnih srečanjih ohranite prisebnost duha. Ne zidajte gradov v oblakih. Ne glede na vaš optimizem želite stvari, ki so še nekoliko daleč. Sprostite se.

Vodnar

Povečali se bosta vaša mentalna in telesna aktivnost. Čim več se gibajte in pametno izkoristite vse svoje potenciale. Uporabite svojo intuicijo, še posebej ko boste želeli prodreti v namere sodelavcev, katerim ne verjamete ali pa jih ne poznate dobro. Poskušajte poiskati kompromis, tako bo veliko bolje.

Ribi

Dogodki se bodo hitro in spontano odvijali, zato bodite prodorni in pogumni, pa boste zavzeli boljše mesto na lestvici uspešnosti. Osredotočite se na svoje delo in na vsako malenkost, saj bodo vaši nadrejeni vse temeljito nadzirali. Potrebujete več previdnosti in samokontrole, zberite se.