Oven

Zasnovali ste nov načrt na področju dela, saj želite oplemenititi svoje premoženje. Zvezde zagotovo niso naklonjene igram na srečo, zato poiščite drug načrt, saj ste sami zadolženi za lastno srečo. V službi boste danes polni energije in zagona. Tisti, ki že imate ustaljen odnos, boste v večernih urah romantično razposajeni. S partnerjem vama zagotovo ne bo dolgčas. Zdravje: odlično!

Bik

Tudi danes boste zelo zagnani na delovnem mestu. Zdelo se vam bo, da vam nič in nihče ne more preprečiti, da bi dosegli zadane cilje. Optimističen pogled na svet se bo odražal tudi na vseh ostalih področjih. Tisti, ki ste vezani, boste v dvomih glede vaših odločitev. Vsekakor se morate danes izogibati prepihu, saj bi lahko vplival na vaše zdravje.

Dvojčka

Včeraj ste se resnično spočili, telo ste napolnili z novo energijo. Pred vami je uspešen dan, poln dogodivščin. V službi boste kos novim delovnim nalogam, ki vam jih bodo naložili nadrejeni. Zelo verjetno boste morali danes celo malce podaljšati delovnik. Pazite na to, da boste svoji družini namenili dovolj časa. Nekdo si želi več vaše pozornosti. Možni so konflikti v odnosih. Previdno!

Rak

Za vas bo to zelo stresen dan. Vaše delovne obveznosti vas težijo, zaradi povečane odgovornosti, ki ste jo sprejeli. Dan se bo zdel neskončen, a še vedno ne bo dovolj ur, da bi vse pripravili za naprej. Pazite, da ne boste vaše tesnobe prenašali na druge. Če boste prijazni do njih, vam bodo pomagali.

Lev

Na delovnem mestu vas danes čaka pogovor z nadrejenim. Bodite previdni pri izboru besed, saj bodo te pomembno vplivale na njegovo odločitev o neki pomembni delovni nalogi. Sprva mu dobro prisluhnite in ocenite, zakaj ste bili poklicani na pogovor, šele nato odreagirajte na njegove besede. Popoldan bo vaše splošno počutje zelo dobro! Preživite ga v krogu družine.

Devica

Še vedno boste zelo navdušeni nad včerajšnjim dnevom. V ljubezni vam bo današnji dan res naklonjen. Danes lahko pričakujete veliko ljubezni in predanosti. Danes boste na zdravstvenem področju še posebej občutljivi. Bodite pozorni, saj se bodo lahko pojavile bolečine v sklepih. Pri delu se bodo lahko danes pojavile napake!

Tehtnica

Počutje bo danes zelo dobro. Dan bo pravi za vse vrste fizične aktivnosti, zato ne odlašajte. Popestrite si ga s svojimi najljubšimi športi. Telesna vadba vam bo vrnila vitalnost in energičnost, ki se bo poznala na vseh področjih. Na delovnem mestu lahko pričakujete pozitivne spremembe.

Škorpijon

Počutje bo tudi danes neverjetno. Zdelo se vam bo, da ste se zbudili kot novi. Čaka vas naporen dan, še posebej na delovnem mestu. Pazite na stres, saj bo na vas vplival predvsem zvečer. Popoldan si privoščite druženje s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Naporen delovnik vam je v zadnjem času to preprečeval, zato je skrajni čas, da se jim posvetite.

Strelec

Danes boste pričeli uresničevati nove vizije na delovnem področju. Sprva preučite delovne obveznosti in šele nato pričnite z delom. Načrtovanje bo nujno, saj se boste drugače znašli v popolni zmedi. Delo bo od vas zahtevalo veliko truda, toda uspelo vam bo. Počutje bo danes malce slabše, potrebna bo dodatna motivacija.

Kozorog

Poskušajte danes ostati mirni. Če bo potrebno, se ugriznite v jezik. V teh dneh previdno ravnajte tudi z denarjem; včasih ste malce preveč radodarni do drugih in do sebe. Še posebej danes se izognite večjim izdatkom in naložbam. Vsakič premislite, če neko stvar res potrebujete.

Vodnar

Razmišljali boste o naslednjem koraku, intuicija pa vas bo vodila k pravilni odločitvi. Če čutite, da je prav, kar počnete, potem se na dajte motiti. Zaželeli si boste drugačne družbe od dosedanje, kar pa bo lahko povzročilo nekaj težav. Kar pogumno naredite korak naprej, nova poznanstva vam bodo koristila.

Ribi

Danes boste tako zaposleni sami s seboj, da vam bo za druge preprosto zmanjkalo časa. Jutri tega nikar ne ponovite! Nekoga boste pustili na cedilu, svoje potrebe boste postavili v ospredje – malce sebično, a iskreno opravičilo bo zadostovalo. Resno razmislite o tem, koliko vam te oseba sploh pomeni.