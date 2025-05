Oven

Pričenja se dokaj nestabilno obdobje v družinskem življenju. Namesto, da bi se takoj odzvali z besom in odporom, se poskušajte mirno in resno pogovoriti. Predvsem moški pripadniki boste dokaj borbeni. Potrudite se za več diplomacije z vaše strani. Poskusi sorodnikov in prijateljev, da bi vas usmerili ali svetovali, ne bodo padli na plodna tla.

Bik

Nimate razlogov za skrbi. Vaša največja sovražnika bosta živčnost in vihravost, predvsem kot posledica vaših prevelikih pričakovanj in težnje po popolnosti. Želeli boste zablesteti, saj imate uspeh že na dosegu roke. Edina ovira na poti do cilja bodo nekateri težki trenutki, ko vas bo zamikalo, da bi kar obupali.

Dvojčka

Naloge, s katerimi se boste soočali, bodo na stranski tir vrgle vaše načrte o počitku. Vaše ambicije bodo narasle, želeli boste uresničiti vse svoje želje in cilje. Mislili boste, da si zaslužite več in da je nastopil trenutek za obiranje plodov minulega trdega dela. Vse to bo motiv, zaradi katerega boste premikali gore, če bo treba.

Rak

Ne glede na resnično stanje vašega ljubezenskega življenja boste danes več pozornosti posvetili težavam kot pa tistim lepim stvarem. Zaradi tega boste dokaj malodušni in boste kar precej tarnali nad svojo usodo. Ne smilite se sami sebi, ampak poskušajte razumeti tudi težave vaših bližnjih.

Lev

V ozračju bo danes neka posebna energija. Še posebej radi se boste zadrževali v naravi. Spoznali boste tudi, da ste s svojim ravnanjem preveč zapletli neke razmere. Odpravite se v naravo in se tam preprosto soočite z vsem tem. Poti so zelo jasne in preproste, le odkriti jih morate.

Devica

Vaš optimizem in energija bosta pozitivno vplivala na okolico. Posel se bo odvijal skladno z vašimi načrti, vam v prid, to pa se bo poznalo tudi v vaši denarnici. Sedaj pa je res čas, da si privoščite tudi nekaj, kar si že dolgo želite. Ne glede na vse, ste si to zaslužili. Odpravite se tudi na svež zrak.

Tehtnica

Pojavile se bodo neke nove možnosti in zato se bo povrnilo tudi vaše samozaupanje. Sprejeti boste morali neko odločitev, a boste malce razdvojeni. Prosite za več časa, da boste lahko v miru razmislili. Zvečer pa se o tem pogovorite tudi s tistimi, ki jim zaupate. Oglejte si tudi kakšen dober film ali pa poslušajte glasbo.

Škorpijon

Uspelo vam bo nekaj, kar niste pričakovali, zato boste zelo umirjeni in zadovoljni. S svojim znanjem ali kako drugače boste nekomu zelo pomagali. Oddahnite si malce od vseh obveznosti in si privoščite brezdelje ali celo dopust. Sedaj pa si to res zaslužite, sploh če ste se za uspeh res trudili.

Strelec

Danes ne boste imeli prave energije za delo, obveznosti boste opravljali s težavo. Več časa boste raje namenili osebnim spremembam. Tudi to bo zelo koristno. Morali boste sprejeti neko novo odločitev, predolgo že odlašate. Naredite korak naprej in pričele se bodo odvijati pozitivne spremembe.

Kozorog

Čim prej sprejmite odločitev, saj nima več smisla, da za seboj vlečete takšno breme. Čeprav se vam morda v tem trenutku to še ne zdi pomembno, pa verjemite, da se boste hitro počutili bolje. Če si boste v drugi polovici dneva obetali neko sodelovanje, boste razočarani. Dela se lotite sami.

Vodnar

V kratkem bo napočil čas, da pometete z navlako, ki se je nabrala v vašem življenju. Le tako boste naredili prostor za nove, sveže stvari. Odpovejte se tistim, ki jih ne potrebujete več. Na ljubezenskem področju bi bilo lahko tudi lepše. Zvezde vam ne bodo najbolj naklonjene, morda boste doživeli razočaranje.

Ribi

Znašli se boste v globokem razmišljanju in analiziranju ter prišli do nekaterih življenjsko pomembnih zaključkov. Imeli boste veliko volje, da spremenite stvari, kar še zlasti velja za zasebno področje. Finance: neki dogodki v zvezi s povračilom denarja se odvijajo počasi, zato boste precej nemirni.