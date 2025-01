Oven

Prav nič vas ne bo ustavilo, da bi danes dokončali, kar ste si zadali že nekaj časa nazaj. Nekdo vam bo pri tem pomagal z nasveti in s spodbudo. Proti večeru boste zelo zadovoljni sami s seboj in okoli sebe boste imeli tiste prave prijatelje. Prav nihče vam ne bo zameril, da boste v središču pozornosti.

Bik

Bodite pozorni na svoje telo in se ustavite, ko vam bo tako naročilo. Močna agresivna sila bo kar vrela na dan in želela, da nekaj naredite. Pazite, da boste ob vsem tem skrbni tudi do drugih. Najbolj pomembno po bo, da boste pazili, da boste poskrbeli tudi sami zase. Poslušajte svojo intuicijo in stvari se bodo izboljšale.

Dvojčka

Današnji dan bo še posebej primeren za urejanje finančnih zadev, zato se le posvetite denarju. Razmislite, kaj bi bilo najbolj dobičkonosno, vendar pa se morate zavedati tudi tveganja. Pazite, da se ne boste zapletli. Le ena sama napakica bi vas lahko drago stala. V partnerstvu bo mirno.

Rak

Čustvenemu področju boste namenjali neprimerno manj pozornosti kot včasih, kar bo za vas rahlo nenavadno. Partner bo nad vašo prezirljivostjo nemalo začuden, zaradi česar si lahko obetate kar nekaj prepirov. Poskušajte ohraniti čim bolj mirno kri. Saj veste, v zvezi je ključna komunikacija. V službi prisluhnite nadrejenim.

Lev

Pazite, da danes ne boste zaupali napačnim ljudem, saj bi lahko izgubili nekaj denarja. Premislite, preden se boste za kaj odločili, in ne nasedajte obljubam o majhnem vložku in velikem zaslužku. Lahko bi se že naučili, da so to prazne obljube. Vzemite si torej čas za razmislek.

Devica

Družinski člani bodo zahtevali vaš čas in delili svoja čustva z vami. Bistvenega pomena pa bo, da boste vi razkrili svoje skrivnosti osebi, ki ji zaupate. Popoldne boste preživeli v družbi ljudi, ki vam veliko pomenijo. Tudi zvečer boste prav zaradi tega mirno zaspali. Pred vami je uspešen dan.

Tehtnica

Pohvalila vas bo oseba, katere mnenje vam pomeni največ. Zdelo se vam bo, kot da vas ta človek gleda z drugimi očmi. Nekomu pa boste tudi pripravljeni pomagati in se boste tako izkazali kot odličen pomočnik. Zelo boste odprti in dovzetni za vplive iz okolja, tako pozitivne kot, na žalost, negativne.

Škorpijon

Danes boste morali prevzeti vodstvo, sicer bo nastala vsesplošna zmeda. Bodite neustrašni in prepričani o tem, kar boste delali. Kjerkoli se boste danes pojavili, boste povzročili veliko vznemirjenja. Zelo boste očarljivi in poskusite to lastnost obrniti v svojo korist. Samo ne pretiravajte.

Strelec

Pred vami je miren dan. Sproščeni boste. Hvaležni boste, da se zavedate, kako pomembno je, da človek čustev ne tišči v sebi. Če jih ne izrazimo in jih potlačimo, to lahko vodi v notranji nemir. Zato je pomembno, da spore in nesoglasja razrešimo takoj. Poiščite resnico v sebi.

Kozorog

Pričakujte močan udarec energije, ki bo s seboj prinesla možnost za nov začetek. Vse se bo začelo takoj, ko boste vstali. Počutje bo čudovito, tudi če se vam bo jutro zdelo bolj temačno. Pri tem pa vam bo pomagal prijatelj, ki vas bo prav prijetno presenetil. Premislite, kako se mu boste zahvalili.

Vodnar

Izkoristite dan za uresničevanje želja in zastavljenih ciljev. Premislite, po čem v življenju hrepenite, lažje vam bo. Danes bo večji poudarek na medosebnih odnosih. Poskušajte se malce pomiriti. Če boste nadaljevali v takšnem tempu, vas drugi ne bodo dohitevali. Pozneje vam bo lahko zaradi tega žal.

Ribi

Pred vami je miren in prijeten dan. Da bi bil bolj pester, boste morali tudi sami kaj narediti za to. Privoščite si masažo ali drugačno razvajanje. Pozneje pa lahko pokličete prijatelje in se z njimi odpravite na krajši oddih v naravo. Izkoristite dan, da vam pozneje ne bo žal. Dan se bo zaključil veliko bolj pestro, kot se je začel.