Oven

Ste v obdobju, ko težko kontrolirate svoj nemir. Naredili boste vse, da bi se odpravili iz hiše, odšli boste v trgovino ali celo v trgovski center. Ne bodite preveč samokritični, če do konca dneva ne boste dosegli napredka. Če se ne boste mogli osredotočiti, z opravili zaključite in nadaljujte jutri.

Bik

Danes boste leteli visoko in počutili se boste tako dobro, da boste želeli nekaj denarja zapraviti za prav posebno stvar. Na splošno boste bolj optimistični, ker so se vaši finančni dohodki povečali. Vsekakor pa bi bilo bolje, če bi malo počakali pred tako velikim nakupom in videli boste, kako se boste počutili čez nekaj dni.

Dvojčka

V stiku boste s svojo ranljivostjo. Kljub vsemu pa boste sprejeli izziv in delili vaša čustva s posebno osebo. Če boste nekomu povedali o vaših potrebah ali strahovih, boste razkrili le del enačbe. V mislih imejte, da resnična intima ni enosmerna, zato ne zapustite prostora, dokler tudi druga oseba ne bo povedala, kaj ji leži na duši.

Rak

Človek nima v navadi, da bi optimistične najave obdržal zase, a v vašem primeru bi bilo to še najboljše. Vaša samozavest bi lahko koga užalila in tega vsekakor ne želite, saj vašo idejo resnično podpirate. Vaše spretnosti so dovolj izpiljene, da vas bodo v vsakem primeru popeljale naprej. Zaupajte instinktu in naredite tako, kot vam bo narekovalo srce.

Lev

Obkrožite se s prijatelji in s sodelavci, na ta način boste ustvarili prijetno atmosfero. Vaše sanje so trenutno žive in razburljivo je, da jih lahko delite z istomislečimi posamezniki. Na zabavi boste samski lahko našli tudi prijatelja, ki si ga želite. Tudi manjše in bolj osebno srečanje bi najbrž lahko delovalo.

Devica

Branili boste svoja politična in socialna prepričanja zaradi dogodkov v službi, doma ali v vaši skupnosti. Vaša edinstvena perspektiva je lahko navdihujoča za druge, zato se nikar ne držite nazaj, ko boste govorili o svojih idejah za prihodnost. A zapomnite si, prednost naj imajo stvari v sedanjosti in ne sanjarjenje o nerealističnih možnostih.

Tehtnica

Današnje popoldne bo po napornem delovniku kot nalašč primerno za druženje s prijatelji ali družinskimi člani. V ospredje bosta stopila dobra volja in sproščenost. Vaše počutje bo zelo dobro, saj boste čutili notranje zadoščenje. Pazite le na finance in na odlive z bančnega računa. Čeprav se vam ne zdi, da pretirano zapravljate, bodite pozorni.

Škorpijon

Na delovnem mestu vas danes čaka pogovor z nadrejenim. Bodite previdni pri izboru besed, saj bodo te pomembno vplivale na njegovo odločitev o neki pomembni delovni nalogi. Sprva mu dobro prisluhnite in ocenite, zakaj ste bili poklicani na pogovor, šele nato odreagirajte na njegove besede.

Strelec

Vaše intimno in romantično razmerje ima globoko, utemeljeno kvaliteto. Vaši notranji občutki po ljubezni in bližini so zelo močni. Pojavlja se potreba po nežnosti. Zalotili se boste ob iskanju nekaj romantike ali vsaj nekaj čustvene sprostitve. Vsekakor morate slediti vaši intuiciji in imeli se boste dobro.

Kozorog

Danes boste bolj spolno privlačni, vaše ljubezensko življenje bo skladno ter zadovoljujoče. Vaše izkušnje so pozitivni tok toplega in prijaznosti med vami in drugimi. Zato boste spodbujeni in napeti zaradi interakcij z nasprotnim spolom. Vaše ljubezensko življenje bo na vrhuncu.

Vodnar

Včeraj ste se resnično spočili, telo ste napolnili z novo energijo. Pred vami je uspešen dan, poln dogodivščin. V službi boste kos novim delovnim nalogam, ki vam jih bodo naložili nadrejeni. Zelo verjetno boste morali danes celo malce podaljšati delovnik. Pazite na to, da boste svoji družini namenili dovolj časa. Nekdo si želi več vaše pozornosti.

Ribi

Vaša čustva bodo v tem obdobju na vrhuncu. Še posebno danes boste čustveno zelo napolnjeni, da bo že kar težko, da ne bi vsem povedali, kako se počutite glede vsega. Lepo bo, če boste čustva malo spustili na dan, vse dokler boste pri tem previdni in boste jasno nakazali, komu so namenjena.