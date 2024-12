Oven

Situacija na nebu se je spremenila, iz vašega znamenja je odšlo vse negativno in občutite veliko razbremenitev. Izkoristite prijeten predah in uživajte v delu ter vnesite tudi neke novosti v življenje. Pustite domišljiji prosto pot in naj vas ne bo strah dati predloge, ki bodo presenetili vaše nadrejene. Ustvarjajte.

Bik

Vaš svet domišljije in fantazij bo izjemno aktiven in prišli boste do nekaterih izjemnih zamisli. Imeli boste kar nekaj priložnosti, zato nikar ne bodite ignorantski in poslušajte svojo intuicijo. Ne zanemarite nekoga, ki vam je zelo blizu, tudi na poslovnem področju, ker vas bo samo dobro sodelovanje, polno spoštovanja, lahko pripeljalo do uresničevanja zastavljenih ciljev.

Dvojčka

Znova ste se znašli v vlogi žrtve. Poskušajte se odmakniti od tega in spoznajte, da morate vzeti življenje v svoje roke. S tem, da prelagate krivdo na druge, ne boste nikamor prišli, poleg tega imajo tudi vaši bližnji takšnega obnašanja več kot dovolj. Lahko pričakujete klic iz oddaljenih krajev.

Rak

Ne zavedate se, da je igranje z ognjem res lahko zelo nevarno. Ne vtikajte svojega nosu tja, kamor ne sodi, saj utegnete utrpeti neljube posledice. Raje se držite zase in opravljajte svoje dolžnosti, nikar pa ne pojdite preko svojih pristojnosti. Čez dan vas bo bolela glava, tako da si zvečer privoščite sproščujočo kopel z eteričnimi olji.

Lev

Danes boste raztreseni in počeli boste neracionalne stvari. Dan bo več kot primeren za razmislek o življenjski poti. Zastavite si nove cilje in jim sledite. Do sedaj vam je šlo dobro in ste bili zvesti sami sebi, tako nadaljujte tudi v prihodnosti. Počutje bo odlično, le proti večeru vas bo začela boleti glava.

Devica

Nikar ne bodite razočarani nad odločitvami drugih. Kljub temu, da vplivajo tudi na vas, ne pozabite, da se vse stvari zgodijo z razlogom. Konec koncev boste z rezultatom zelo zadovoljni, prijateljem pa hvaležni. Počutje bo danes slabo, saj se bo pojavil glavobol, imeli pa boste tudi težave s prebavo. Poskrbite, da boste zaužili dovolj tekočine.

Tehtnica

Svoje misli danes zadržite zase. Hrepeneli boste po potovanjih in avanturah. Če že ne morete potovati, se vsaj odpravite na krajši izlet v naravo. Nadihali se boste svežega zraka, kar bo vsekakor pripomoglo jasnejšim mislim. V ospredju bo predvsem ljubezen in romantika. Sprostite se. Če nič drugega, boste vsaj preživeli lep dan.

Škorpijon

Spoznali boste vrednost svojega doma. Če še nimate svojega lastnega stanovanja ali hiške, pa to želite imeti, potem že danes malce povprašajte naokoli in preglejte ponudbe. Vlaganje v nepremičnine ali zemljišča se na dolgi rok finančno zelo izplača. Vsekakor pa dobro premislite, kajti ne bo dobro, če boste pretirano zaupljivi in nepremišljeni.

Strelec

Zelo verjetno je, da boste danes v svojem domu organizirali nekakšno srečanje. Med gosti se bo znašel tudi kdo s področja astrologije, metafizike in umetnosti. Vključeni boste v zanimive pogovore in razprave. Poskrbite, da bo dovolj hrane in pijače za vse goste. Na koncu boste bolj tesno povezani z njimi kot pred začetkom srečanja.

Kozorog

Nakup, ki ga boste opravili danes, vas bo spodbudil k razmišljanju, posvetili se boste vašemu proračunu. Pravi čas bo za to, čeprav ste do sedaj finančno dobro poslovali in ne pričakujete nikakršnih izgub. Ne boste brezglavo zapravljali, ampak vas bo vodil zdrav razum. V trgovini si boste vzeli več časa in boste vsak izdelek skrbno ter natančno pregledali.

Vodnar

Finančna situacija bo stabilna in bo še naraščala. Lahko se boste posvečali stvarem, ki so vam pomembne in ki si jih prej niste mogli privoščiti. Danes boste tudi izjemno uspešni pri zapletenih in dolgočasnih zadevah, s katerimi se že dalj časa ukvarjate. Čeprav do sedaj niste našli uspešnih rešitev, se bodo stvari spremenile na bolje.

Ribi

Pojavila se bo izjemna priložnost in združili boste lahko razum ter čustva. To vam bo zelo pomagalo pri uresničevanju vaših finančnih načrtov. Vse, kar boste danes začeli, bo imelo določeno prednost. Ne dopustite, da bi se starejši in bolj izkušeni z raznimi nasveti vpletali v vaše poslovno ali zasebno življenje. Dovolj ste sposobni, da mislite s svojo glavo.