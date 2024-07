Oven

Današnji dan boste po vsej verjetnosti doživeli kot izjemno naporen in težak, saj se bosta v vašem znamenju nahajala dva težka planeta. Eden od njiju vas bo silil k akciji, drugi pa vas bo blokiral s strahom. Ta strah poskušajte premagati in zahtevajte tisto, kar mislite, da si zaslužite. Izboljšajte razpoloženje, da ne boste padli v depresijo.

Bik

Danes boste morda videli vse v temnejši luči, kot to dejansko bo. Nezadovoljni ste s položajem, ki ga imate in nimate dovolj motivacije, da bi se borili, saj vas blokira čustvena neizpolnjenost. Ne začenjajte ničesar, če boste delali polovično. Kar ste prevzeli nase, nujno opravite do konca in počakajte na denar.

Dvojčka

Zalotili se boste, da razmišljate o počitnicah. Zadnje mesece ste veliko delali in čutite, da si zaslužite odmor. Letos boste najverjetneje želeli početi nekaj povsem drugačnega. Morda boste svoje počitnice preživeli v gorah, hribih ali kje drugje v naravi. Bližje boste svojim najdražjim in zelo boste optimistični glede prihodnosti. Uživajte.

Rak

Počutje bo dobro. Telesno, čustveno in duhovno boste močni ter pripravljeni, da izkoristite svojo notranjo moč. Prav zaradi tega se boste počutili boljše kot kadarkoli. In to boste kazali tudi navzven. Deležni boste ogromno pohval. Naj vam ne bo nerodno, samozavestno jih sprejmite.

Lev

Tudi današnji dan vam ne bo pisan na kožo. Problematika v odnosih bo še vedno v ospredju. Zdelo se vam bo, da vas prav nihče ne razume! Pričakujte težaven delavnik, saj so možni konflikti in nevšečnosti pri delu. Zvečer pa si le privoščite oddih. Mozaik želja za vas ta trenutek ni dosegljiv! Ne plujte proti toku!

Devica

Zdelo se vam bo, da vam nekaj leži na duši, pa tega ne boste zmogli povedati najbližjim. Prav je, da razmislite, komu lahko dejansko zaupate. Pogovor in izpoved vam bosta dobro dela. Previdni pa bodite na zdravstvenem področju. Zdravje vas bo namreč prav danes lahko pustilo na cedilu! Poskrbite zase in se razvajajte!

Tehtnica

Današnji dan bo prav poseben, saj bo primeren za nova poznanstva in sklepanje novih prijateljstev. Bodite strpni in ne prehitevajte dogajanja. Čutili boste, kako s svojo energijo vplivate na ljudi okoli sebe. Previdno pri zdravju! Na delovnem mestu ne izgubljajte energije z nepomembnimi stvarmi. Pretehtajte, kaj je zares pomembno in kaj ni.

Škorpijon

Že dopoldan boste občutili krizo. Še vedno se niste naučili, kako načrtovati odlive z bančnega računa. Skrajni čas je, da se naučite, saj se vam drugače ne piše dobro. Naslednjič načrtujte porabo sredstev vnaprej. Dan bo zelo naporen, saj ne čutite več strasti in zagnanosti, kot ste ju nekoč. Odkrijte recept za zadovoljstvo!

Strelec

V tem obdobju boste še posebno intuitivni, optimistični in poduhovljeni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar začete projekte. Vaši odnosi bodo dobri. Povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko. Uživajte v čudovitem dnevu.

Kozorog

Skupinska aktivnost, ki se je boste udeležili, bo duhovno usmerjena, kot je meditacija. Spoznali boste nove prijatelje, s katerimi boste imeli skupne interese. Čeprav ste običajno bolj nagnjeni k intelektualnim zadevam, boste danes še posebno intuitivni. Zapišite si vse misli in ideje na list papirja, da jih ne boste pozabili.

Vodnar

Žive in čudovite sanje bodo lahko vir navdiha za prihodnje projekte. Nadvse veseli in optimistični boste, navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Vse to pa bo vplivalo na vašo samozavest in počutje. Le pogumno v svet, dobro vam gre.

Ribi

Zbudili ste se prijetno razpoloženi in polni pozitivne energije. Svoj dan boste preživeli v krogu družine ter svojih najbližjih. Pri tem ne pozabite na vse obveznosti, ki se kopičijo na vašem seznamu. Do zdaj niste še skoraj nič obkljukali. Ne prelagajte stvari na zadnji dan. Proti večeru lahko pričakujete neprijetno novico, s katero pa se boste znali dobro soočiti.