Astrološki znaki, ki premalo skrbijo za svoje zdravje

Ljudje, rojeni v teh znakih, so znani po tem, da zanemarjajo svoje zdravje in pozabljajo, kako pomembno je skrbeti zase.

Dvojčka

Dvojčki so pogosto tako zaposleni z raziskovanjem novih idej, druženjem z novimi ljudmi in sodelovanjem v raznih aktivnostih, da preprosto nimajo časa za skrb za svoje zdravje. Ves čas so v gibanju, ves čas iščejo nove pustolovščine in vznemirjenje, njihova privrženost hitremu tempu pa jim preprečuje, da bi se osredotočili na svoje telesno in duševno zdravje.

Strelec

Strelci se ves čas ukvarjajo z novimi pustolovščinami in doživetji, zato pogosto pozabijo poskrbeti za svoje zdravje. Nimajo časa za redne zdravstvene preglede in ne skrbijo za svoje telo, njihova želja po pustolovščinah pa jih pogosto pripelje do situacij, v katerih popolnoma zanemarijo svoje zdravje. Ker so večni optimisti, tudi zdravstvenih težav pogosto ne jemljejo dovolj resno.

Vodnar

Vodnarji pogosto zanemarjajo svoje fizično in duševno stanje. Ker se toliko ukvarjajo z inteletualnimi aktivnostmi, spregledajo potrebe svojega telesa. Radi so drugačni in nasprotujejo družbenim normam, tudi tistim glede skrbi za zdravje. Radi eksperimentirajo in to včasih pomeni tudi neobičajno prehranjevanje ter ignoriranje tradicionalnih zdravstvenih priporočil.