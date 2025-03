Ali tudi vi te dni razmišljate o bivšem? To je razlog.

Če ste ta teden opazili, da neobičajno intenzivno razmišljate o bivšem partnerju, niste edini. Preden pa zgrabite telefon in mu sporočite, da ga pogrešate, morate vedeti, da boste to morda kmalu obžalovali. Gre namreč za vpliv retrogradnih planetov.

Astrologi opozarjajo, da smo trenutno pod vplivom retrogradnih Merkurja in Venere. Kombinacija teh dveh retrogradnih planetov lahko pri ljudeh izzove močna čustva, povezana s preteklostjo, še posebej s starimi ljubeznimi, nerazrešenimi odnosi in neizgovorjenimi besedami. Vse, kar ste že zdavnaj pospravili v predal pozabljenih čustev, je zdaj nenadoma priplavalo na površje.

Retrogradna Venera pogosto izzove nostalgijo, idealiziranje preteklih zvez in vprašanja v slogu Kaj bi bilo, če bi bilo, medtem pa retrogradni Merkur povzroča dodatno zmedo v komunikaciji in nas sili, da se spet ukvarjamo s čustvenimi sporočili, mislimi, ki jih nismo izrekli, in celo starimi fotografijami, ki jih še vedno hranimo.

Foto: Shutterstock

Če čutite težnjo, da bi znova vzpostavili stik z bivšim partnerjem, morate vedeti, da je to morda le zaradi položaja planetov in da ne gre za resnično željo. Zapomnite si - kar zdaj deluje romantično in globoko, bi se vam že čez nekaj tednov lahko zdelo precej drugače.

Preden pošljete sporočilo v slogu "Hej, zanima me le, kako si", se vprašajte, ali si res želite nekaj novega z nekom starim ali je to le hipna zmeda, ki so jo zakuhali planeti. Ne skrbite, ta astrološki kaos ne bo trajal za vedno, sredi aprila se bo položaj umiril, do takrat pa sporočila raje pošiljajte le prijateljem.