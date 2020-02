Zmagovalka Eme: Samo Jezus Kristus je ta, ki nas vodi

Ana Soklič se je v superfinalu za zmago pomerila z Lino Kuduzović, obe superfinalistki je določila tričlanska žirija, ki so jo sestavljale prekaljene pevke Darja Švajger, Nuša Derenda in Maja Keuc. Med njima ste nato veliko zmagovalko prek telefonskega glasovanja izbirali gledalci in na koncu je slavila Ana Soklič.

Ta je v prvi izjavi po razglasitvi rezultatov povedala: "Ne vem, kaj bodo rekli ljudje. Ampak vedno pravim: samo Jezus Kristus je ta, ki nas vodi skozi življenjske poti. Nihče se ne sme nikoli bati, da ni luči na koncu predora, ker je. Za glasbene kolege upam reči, da težko prebrodimo vse trenutke, ki so nam dani na tej poti, ampak ne moremo pa odnehati, ker ni vrnitve nazaj."

Ob to so se na družbenih omrežjih obregnili številni ljubitelji Eme in Pesmi Evrovizije. Pod objavo članka o zmagovalki so zapisali nič kaj prijazne komentarje na ta račun, so se pa našli seveda tudi takšni, ki so ji stopili v bran.

Foto: zajem zaslona/Facebook

Foto: zajem zaslona/Facebook

Osemindvajsetletna Ana se je na našo glasbeno sceno podala prek tekmovanja, na katerem so iskali pevske talente. Lani je nastopila na Popevki 2019, kjer je prejela tudi dve priznanji strokovne žirije: njeno skladbo so izbrali za najboljšo na festivalu, hkrati pa so jo nagradili še za najbolj doživeto interpretacijo, o letošnji zmagovalki Eme piše portal MMC.