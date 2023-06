Žan Serčič pijan od ljubezni, Maraaya v nebesih, Luka Basi prvič po slovensko

Ta teden smo doživeli premiere novih skladb treh priljubljenih slovenskih glasbenih imen. Žan Serčič je predstavil skladbo Pijan od ljubezni, duo Maraaya na poletne dni meri s pesmijo Nebesa, Luka Basi pa je po uspehu, ki ga je dosegel s petjem v hrvaščini, posnel in predstavil prvo skladbo v slovenščini.

Besedilo za skladbo Pijan od ljubezni je Žan Serčič potihoma sestavljal že med pomladnimi koncerti. "Na turneji, takoj po izidu pesmi Pusti mi spomin, sem vedel, da želim pred poletjem ustvariti eno hitrejšo in zabavno pesem. Besedilo se je zgodilo, ko sem razmišljal, kako je lepo biti zaljubljen in kako se zdi, da je tisti trenutek, ko se zaljubiš, vse mogoče," je povedal štajerski glasbenik.

Na nov poletni hit meri tudi duo Maraaya s skladbo Nebesa. Naj vas zasanjani naslov pesmi ne zavede, to ni ljubezenska balada, ampak prava plesna poskočnica. Raay in Marjetka sta sicer svoja mini nebesa našla na Korčuli, kamor se z družino in prijatelji vračata vsako leto in kjer je lani poleti nastalo to besedilo: "Na plaži se sprostiva, uživava, vsi kanali se takrat odprejo in tako so nastala Nebesa, ki so med številnimi novimi skladbami prišla na vrsto za izid šele zdaj, jih pa z občinstvom že nekaj časa prepevamo na koncertih."

Luka Basi pa je za to poletje pripravil veliko novost - prvo pesem v slovenščini. "Vedel sem, da bo nekega dne prišel ta dan, ko bom lahko rekel: 'Tu je pesem v slovenščini!'" je slovenski glasbenik, ki se je na glasbeno sceno prebil s skladbami v hrvaščini, povedal ob izidu pesmi Skrito v raju, "bal sem se tega izziva, a sem ga zajel z veliko žlico in velikim ponosom."

