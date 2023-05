Je ta rjavolaska novo dekle slovenskega pevca? #foto

Primorska skupina Gedore je pred kratkim predstavila svoj prvi album z naslovom Od tu do tam, ki nosi ime po naslovni pesmi, s katero so lani prepričali strokovno žirijo slovenske Popevke 2022. Na predstavitvi albuma pa je veliko pozornosti pritegnil slovenski glasbenik Žan Serčič, ki je prišel v družbi rjavolaske.

Skupino Gedore sestavlja šest članov – Tomaž Boškin, Mitja Bobič, Marko Hrvatin, Marko Toškan, Simon Markežič in Jan Baruca.

Na predstavitvi njihovega prvega albuma Od tu do tam so jih podprli številni znani Slovenci, med drugim Eva Boto, Lea Sirk, Luka Sešek, Rudi Bučar, Dejan Dogaja, Slavko Ivančič, Anže Langus Petrović, Skupina Boom in Monika Avsenik.

Člani skupine Gedore na predstavitvi prvega albuma Od tu do tam. Foto: Osebni arhiv

Zveze z Balantovo ni komentiral

Veliko pozornosti pa je pritegnil Žan Serčič, ki je prišel v družbi rjavolaske. Gre za Janjo Balant, znano slovensko tiktokerko in vplivnico.

Na predstavitvi albuma Serčič zveze z Balantovo ni komentiral, je pa nekaj besed povedal o skupini Gedore in izletu na Primorsko: "Super je med tednom malo pobegniti na morje. Gedore so moji glasbeni prijatelji, z Markom iz skupine sodelujem tudi pri svojem singlu, ki izide konec maja. Letos bo moje najbolj delovno poletje, saj me čaka ogromno koncertov, festivalov, kmalu izide tudi novi singel, novembra pa tudi nov album."

Janja Balant v družbi kitarista Marka Hrvatina. Foto: Osebni arhiv

Navdušeni so bili tudi drugi

Nad izletom na Primorsko pa so bili navdušeni tudi drugi gostje. "Zelo sem vesela, da smo se danes zbrali na kupu številni glasbeniki. Med letom smo vedno tako zasedeni s projekti in je res fino, da se kdaj tako dobimo tudi sredi tedna in malo pokramljamo. Gedore so pa kot moji bratranci in sestrične," je povedala Lea Sirk.

Eva Boto je izpostavila, da je skupina Gedore nanjo naredila vtis že na Melodijah morja in Sonca. "Sicer pa rade volje izkoristim vsako priložnost, da malo pobegnem na morje, kjer se ob dobri hrani družim še s kolegi glasbeniki. Letošnje poletje bo zame zelo pestro, saj imam veliko nastopov, snemala pa bom tudi nove pesmi. Od poletja sta mi najbolj všeč morje in senca, ker sem mis skute," se je pošalila.

Pevec Ansambla Saše Avsenika Luka Sešek pa je poudaril, da je za "nas glasbenike malo neklasično, da se dobimo sredi tedna dopoldne na morju, smo se bolj vajeni družiti zvečer na koncertih. Za letošnje poletje sem se odločil, da izkoristim čisto vsak dan. Čim več želim biti na slovenski obali, čudovita je," je povedal.

Fotogalerija z druženja na Primorskem:

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Preberite tudi: