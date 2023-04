Umrl najuspešnejši lovec na talente, ki je odkril tudi Madonno

V starosti 80 let je umrl legendarni glasbeni menedžer in založnik Seymour Stein, ki je med drugim odkril glasbenike, kot so Madonna, Talking Heads, The Ramones in številni drugi.

Leta 1966 je glasbeni menedžer Seymour Stein odprl založbo Sire, ki jo je ustanovil s tekstopiscem Richardom Gottehrerjem. Stein je postal tudi ključna osebnost punka, new wava in pop scene. Med drugim je občinstvu v ZDA predstavil skupine iz Združenega kraljestva, kot so The Smiths, Fleetwood Mac, Depeche Mode, Seal, The Cure in Madness, poroča BBC.

Njegova hči Mandy je ob njegovi smrti povedala, da je "glasba, ki jo je prinesel svetu, pozitivno vplivala na življenja mnogo ljudi". Stein je veljal za enega najuspešnejših iskalcev talentov v poslu, med drugim je podpisal pogodbo z glasbeniki, kot so Ice-T, The Pretenders, KD Lang in Richard Hell & the Voidoids.

V svet glasbene industrije je vstopil, ko je imel zgolj 13 let in mu je uspelo dobiti službo pri glasbeni reviji Billboard.

Z Madonno je pogodbo podpisal kar v bolnišnici

Največji preboj mu je uspel leta 1982, ko mu je neki didžej namignil, naj posluša novo pevko Madonno. Stein je takrat okreval po bolezni srca. "Bil sem v bolnišnici, prišla me je pogledat," je dejal in dodal, da so v bolnišnici tudi sklenili dogovor. Še preden je prišel iz bolnišnice, je Madonna že začela snemati svoj prvi singel Everybody.

"Videl sem njeno neomajno odločenost in vedel sem, da bo delala tako veliko kot jaz, pravzaprav še veliko več. In to je tisto, kar potrebuješ pri umetniku. Delala je veliko več kot kdorkoli," je o Madonni še povedal Stein.

Za nekatere imel "najboljši okus in ušesa" od vseh, ki so jih poznali

"Imel je pogum, da je podpisal pogodbo s skupinami, ob katerih sem odraščal in ob katerih so bili vsi drugi prestrašeni in zmedeni," je o Steinu dejal pevec skupine Depeche Mode Dave Gahan. Ian McCulloch iz skupine Echo in Bunnymen je nekoč dejal, da ima Stein "najboljši okus in ušesa" od vseh, ki jih pozna.

Leta 2005 so Steina sprejeli v Dvorano slavnih rock'n'rolla in takrat o njem zapisali, da "sliši prihodnost".

