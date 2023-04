Umrl je kitarist priljubljene irske rock skupine

V 47. letu starosti je v petek umrl soustanovitelj in kitarist irske rock skupine The Script Mark Sheehan. Novico o njegovi smrti je sporočila skupina, ki je dodala, da je umrl v bolnišnici po kratki bolezni.

Sheehan je skupino The Script ustanovil leta 2001 skupaj z vokalistom Dannyjem O'Donoghuejem in bobnarjem Glenom Powerjem.

Člani skupine The Script (od leve proti desni): Mark Sheehan, Danny O'Donoghue in Glen Power. Foto: Guliverimage

Oboževalce so prosili za spoštovanje zasebnosti

V objavi, ki jo je skupina delila na družbenih omrežjih, je zapisano, da je po kratki bolezni umrl "zelo ljubljeni mož, oče, brat, kolega iz skupine in prijatelj Mark Sheehan". "Družina in skupina prosita oboževalce, naj v tem tragičnem času spoštujejo njihovo zasebnost," so dodali.

Sheehanu se je poklonil tudi irski predsednik Michael D. Higgins, ki je dejal, da je bil "izjemen primer irskega glasbenega uspeha na svetovnem prizorišču". "To je bil znak izvirnosti in odličnosti, za kar so si Mark in njegovi kolegi iz skupine prizadevali, da so doživeli takšen uspeh po vsem svetu, vključno s šestimi albumi na prvem mestu v Združenem kraljestvu in enim albumom na tretjem mestu v ZDA – resnično izjemen dosežek," je po poročanju BBC povedal Higgins.

Med najuspešnejšimi hiti skupine The Script sta pesmi Hall of Fame in Superheroes.

Sheehan se je rodil 29. oktobra 1976 v Dublinu. Z ženo Reeno sta imela tri otroke – Cameron, Avery in Lil. Bil je pevec, tekstopisec in kitarist ter velik navdušenec nad glasbo. Med letoma 1996 in 2001 je bil skupaj z O'Donoghuejem član skupine Mytown, leta 2001 pa so ustanovili skupino The Script. Ta se je po podpisu pogodbe s Sony Music Group iz Dublina preselila v London, kjer so izdali svoj prvi album We Cry, ki se je uvrstil na prvo mesto glasbenih lestvic tako na Irskem kot v Veliki Britaniji.

Preberite tudi: