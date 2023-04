Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ponedeljek je umrl francoski koreograf Pierre Lacotte, ki je v mladosti pomagal baletnemu superzvezdniku Rudolfu Nurejevu prebegniti iz Sovjetske zveze. Lacotte je bil star 91 let. Od poznih 50. let 20. stoletja je deloval kot samostojni plesalec in koreograf. V svojih poznih letih je bil znan po oživitvi baletnih produkcij iz 19. stoletja.