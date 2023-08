To so najbolj vroči koncerti, ki nas letos še čakajo

Skupina Joker Out, Nina Pušlar in Žan Serčič letos pripravljajo največje koncerte v svojih glasbenih karierah. Stalni gost slovenskih velikih odrov Jan Plestenjak pa se bo septembra ustavil v Križankah.

Mnogi slovenski glasbeniki se ob skorajšnjem zaključku poletne koncertne sezone pripravljajo na svoje največje koncerte, ki jih bodo pripravili v drugi polovici leta. Zbrali smo nekaj največjih koncertov slovenskih in tujih izvajalcev, ki se bodo v Sloveniji še odvili do konca leta.

Sezona koncertov slovenskih izvajalcev je trenutno v polnem razmahu. Nekateri so svoje največje koncerte na velikih prizoriščih napovedali že pred slabim letom, vstopnic za najbolj zaželene izvajalce pa hitro zmanjkuje. Tak primer so slovenski evrovizijski predstavniki Joker Out, ki so že junija razprodali oktobrski koncert v naši največji dvorani Stožice, kjer bo ob koncu leta nastopila tudi naša lani največkrat predvajana domača izvajalka na slovenskih radijskih postajah Nina Pušlar.

Joker Out pred Stožicami na turneji po številnih evropskih mestih

Eden najbolj pričakovanih koncertov letošnjih slovenskih predstavnikov na pesmi Evrovizije Joker Out bo 6. oktobra v ljubljanskih Stožicah. Mladi nadobudni izvajalci, ki letos svojo glasbo izvajajo po številnih evropskih mestih, so novico, da jim je uspelo razprodati svoj največji samostojni koncert doslej, sporočili konec junija. Med legendarnimi slovenskimi rock bendi je Stožice uspelo napolniti Big Foot Mami in Siddharti, odločitev, da se tja podajajo tudi Joker Out, pa so lani prvič sporočili v intervjuju za Siol.net.

"Veseli nas, da ljudje po vsej Evropi uživajo v naši glasbi in nastopih. Zadnji meseci letijo mimo nas tako hitro, da nam sploh še ni uspelo dojeti vsega, kar se dogaja," so člani skupine takrat povedali po odmevnih nastopih na beograjskem Beerfestu in Arsenal Festu v Kragujevcu.

"Kljub številnim prvič, ki se nam dogajajo letos, bo koncert v Stožicah zelo poseben in komaj že čakamo, da se vidimo!" so sporočili predstavniki skupine Joker Out, ki je Sloveniji na letošnji Evroviziji priborila 21. mesto, letos pa je postala tudi najbolje prodajani koncertni izvajalec pri nas.

Najbolje predvajani samostojni izvajalec pri nas bo koncertiral v Križankah

Jan Plestenjak se bo po večjih koncertih, ki jih je letos že pripravil po vsej Sloveniji, 22. septembra s svojo zasedbo ustavil v ljubljanskih Križankah. To je napovedal že februarja v intervjuju za Siol.net, ko je razkril, da bodo v Križankah verjetno nastopili jeseni.

Nina Pušlar s svojim najbolj ambicioznim projektom do zdaj

Lani največkrat predvajana domača izvajalka na slovenskih radijskih postajah Nina Pušlar, tudi avtorica največkrat predvajane domače skladbe Nina, Nina, Nina, se je za letošnji konec leta odločila pripraviti najbolj ambiciozen projekt v svoji glasbeni karieri. 16. decembra bo namreč nastopila v Stožicah.

V intervjuju za Siol je Pušlarjeva povedala, da bo to njen prvi samostojni koncert v veliki areni Stožice. "To se je zgodilo zelo spontano, ko preprosto začutiš, da je pravi trenutek za to. Mislim, da je letošnje leto pravo. V sebi imam ogromno energije, da se pripravim na ta koncert in večer. Priprave bodo zelo dolge in so se že začele. Ker gre za velik projekt, je tudi prav, da se mu posvetimo, ker bo to vendarle prvič," je dodala Pušlarjeva.

Ob tem je povedala, da bo poleg stalne zasedbe, ki jo spremlja na vseh koncertih, v Stožicah še razširjena skupina glasbenikov. Teh bo na odru najmanj 24, pridružilo pa se jim bo še kar nekaj pevskih in plesnih gostov. "Od začetka do konca si želim pripraviti nekaj drugačnega, posebnega, česar občinstvo pri meni še ni videlo, zato se tega izziva na svoji glasbeni poti zelo veselim," je v intervjuju za Siol povedala letos marca.

Siddharta bo novembra zatresla Stožice

18. novembra bo v ljubljanskih Stožicah nastopila Siddharta. Na koncertu se nameravajo pokloniti 20. obletnici albuma Rh- in takratnega legendarnega koncerta na bežigrajskem stadionu ter obenem predstaviti novo ustvarjalno pot, na katero so zakorakali letos.

Perpetuum Jazzile oktobra kar trikrat v Cankarjevem domu

Letos 40 let delovanja praznuje ena največjih in najbolj prepoznavnih vokalnih skupin na svetu Perpetuum Jazzile, ki bo v Cankarjevem domu v Ljubljani nastopila v treh zaporednih večerih, in sicer 28., 29. in 30. oktobra. Letos so izdali tudi nov studijski album Smells Like, ki so ga napovedali že v pogovoru za Siol.net, za koncert v Cankarjevem domu pa obljubljajo vse svoje največje uspešnice in hkrati še veliko novih pesmi.

Eden izmed priljubljenejših samostojnih izvajalcev prestavil lokacijo svojega največjega koncerta

Žan Serčič, ki je letos s svojo spremljevalno skupino Šakalov veliko časa preživel na slovenskih prizoriščih, 23. novembra v Ljubljani pripravlja svoj največji samostojni koncert v karieri. Iz Cvetličarne je koncert prestavil na novo lokacijo, in sicer v Media Center, v nekdanje prostore VPK, kjer bo lahko pozdravil kar enkrat več svojih oboževalcev in oboževalk kot na prvotnem prizorišču, torej okoli tri tisoč. Za letos Serčič obljublja še izid novega albuma, ki pa bo imel, tudi glede na njegove pretekle že izdane pesmi, nekoliko več latino pridiha.

Zasedba Mrfy se bo v Ljubljani letos ustavila le enkrat

Novomeška skupina Mrfy bo letos edini koncert v Ljubljani izvedla le enkrat, in sicer 12. oktobra v Media Centru, ki je blizu Cvetličarne. Na koncertu nameravajo zaigrati vse uspešnice z albuma Use in prvenca Story, prav tako pa obljubljajo vizualno izpopolnjen in s presenečenji bogat večer.

Ljubezenska zgodba s pridihom romantične Grčije v Portorožu

19. avgusta se v Avditorij Portorož vrača najbolj obiskan muzikal v Sloveniji Mamma mia!. V ljubezenski zgodbi s pridihom romantične Grčije ter pesmimi skupine ABBA, nastopajo in sodelujejo tudi znani slovenski glasbeniki.

Kaj pa glasbeniki iz tujine?

Na večjih slovenskih prizoriščih bo nastopilo kar nekaj izvajalcev iz sosednje Hrvaške, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Hrvaški glasbenik Petar Grašo bo 2. septembra nastopil na Gradu Vurberk, Halid Beslić bo slovenskemu občinstvu zapel 26. avgusta na Ukmarjevem trgu v Kopru, Željko Joksimović pa bo 16. septembra nastopil v ljubljanskih Križankah. Prav tako v ljubljanskih Križankah bo 30. septembra za slovensko občinstvo nastopila rock skupina Prljavo kazalište. Zdravko Čolić bo 9. septembra pel v Vista parku v Velenju.

30. avgusta v Slovenijo prihaja legendarna zasedba Dire Straits Legacy, ki jo sestavljajo člani originalne zasedbe Dire Straits. Ta je do danes prodala več kot 120 milijonov albumov. Nastopili bodo v dvorani L56 v industrijski coni Litostroj v Šiški. "Želimo si, da poslušalci na koncertih uživajo kot mi in zasedbo sprejmejo kot poslušalci drugod po svetu. To je radostni dogodek, vsi poznajo glasbo in znajo na pamet besedila pesmi, ki jih tudi pojejo. Enako si želimo tudi za poslušalce na koncertu v Sloveniji," so junija povedali v pogovoru za Siol.net.

V ljubljanskih Križankah bo 19. avgusta mogoče slišati glasbo izjemno priljubljenega skladatelja filmske glasbe Hansa Zimmerja, ki slovi kot eno največjih imen v zgodovini filmske glasbe in je prejemnik grammyjev, oskarjev in zlatih globusov. Med drugim bo orkester izvedel odlomke iz uspešnic, kot so James Bond, Pirati s Karibov, Gladiator in Medzvezdje. Koncert bo izvedel Hollywoodski filmski orkester z gostom Jonathanom Linsleyem.

V dvorani Stožice se bo v sklopu svetovne turneje 8. novembra ustavil André Rieu, dirigent in slavni instrumentalist, ki bo nastopil z Johann Strauss orchestra. "Skupaj z orkestrom se bomo vrnili z novim programom, polnim veselja, romantike in številnih presenečenj," je pred koncertom sporočil André Rieu, ki je zelo vesel, da se bo letos ponovno vrnil v Slovenijo, saj pravi, da so se že po prvem nastopu v Ljubljani zaljubili v slovensko občinstvo. "Odprli ste nam svoja srca in mi smo odprli naša," je še povedal Rieu.

