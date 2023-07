Ustanovni član Dire Straits za Siol.net: Občinstvo zelo ceni, da to še vedno počnemo

Konec avgusta bo v Ljubljani nastopila zasedba Dire Straits Legacy, ki obuja zapuščino legendarne angleške rock skupine Dire Straits in na svetovnih turnejah preigrava njihove pesmi. Del zasedbe sta tudi ustanovna člana Dire Straits, klaviaturist Alan Clark in kitarist Phil Palmers, legendarnega kitarista Marka Knopflerja pa je nasledil pevec in kitarist Marco Caviglia.

V pogovoru smo se s člani skupine Dire Straits Legacy, klaviaturistom Alanom Clarkom, kitaristom Philom Palmersom ter pevcem in kitaristom Marcom Caviglio, dotaknili njihovih začetkov, sogovorniki pa so med drugim razkrili, ali so, ko so ustvarjali pesmi za Dire Straits, že vedeli, da ustvarjajo uspešnice, še preden so jih sploh izdali.

Klaviaturist Alan Clark se je prvotni zasedbi pridružil leta 1980 in sodeloval pri njenih največjih uspešnicah. Med drugim je v svoji karieri sodeloval v skupini Erica Claptona in bil glasbeni direktor pri Tini Turner. Foto: Pablo Ghaderi

Kaj vas je navdihnilo, da ste ponovno oživili glasbeno zapuščino in pesmi skupine Dire Straits?

Alan Clark: Skupina se je v resnici razšla leta 1992, ko smo skupaj odigrali zadnji resen šov. Glasbe Dire Straits nato nisem igral skoraj 20 let, nekega dne pa me je poklical John Illsley, basist, ki je z Marcom Caviglio pripravljal nastop v Dolomitih v severni Italiji. Vprašal me je, ali bi želel zaigrati zraven. Zdelo se mi je zabavno, v gorah smo preživeli lep konec tedna, in čeprav je bilo mrzlo, smo igrali pred več sto ljudmi. To je bil nenavaden nastop, a hkrati je bil to začetek te skupine. Skupaj smo imeli še nekaj nastopov in v zgodbo se je začelo vključevati vedno več ljudi iz nekdanje zasedbe Dire Straits. Nato so se člani v skupini menjavali glede na to, kakšne obveznosti so imeli poleg te skupine. Pridružili so se tudi John Illsley in preostali. Ta skupina je bila za nas od nekdaj zabava.

Danes skupino Dire Straits Legacy sestavljajo: Alan Clark, Phil Palmers, Marco Caviglia, Danny Cummings, Mel Collins, Jack Sonni, Trevor Horn, Cristiano Micalizzi in Primiano Di Biase. Skupina je v preteklem letu zaigrala pred več kot 150 tisoč oboževalci na turneji po Severni in Južni Ameriki, Evropi ter Združenem kraljestvu, običajno pa letno zaigrajo na 60 koncertih.

Kaj je bil največji izziv pri ponovnem združevanju skupine?

Phil Palmers: Največji izziv pri tem je predstavljalo spoštovanje do glasbe, ki jo je ustvaril Mark Knopfler, in to, da smo ujeli duha skupine Dire Straits, ki smo ga gojili, ko smo bili še vsi člani skupine. To je bila vedno prioriteta, da se s tovrstnimi šovi sploh ukvarjamo. Vsekakor poskušamo to glasbo izvajati na način, kot naj bi bila izvajana, in to nam je v največji izziv.

Kitarist Phil Palmers je v karieri zaigral na več kot 450 albumih in sodeloval s številnimi znanimi svetovnimi glasbeniki. Kolega Alana Clarka je spoznal v skupini Erica Claptona. Foto: Dire Straits Legacy

Ali ustvarjate nove pesmi, ki jih nameravate izdati v bližnji prihodnosti?

Alan Clark: Ne, s to skupino ne ustvarjamo novih pesmi. Vsi pa se ukvarjamo s svojimi samostojnimi projekti, mislim, da Marco ustvarja solo album, jaz se ukvarjam z enim, morda dvema samostojnima projektoma, tudi Phil se ukvarja s svojimi stvarmi. Poleg te skupine se ukvarjamo z veliko stvarmi, zato nimamo načrtov, da bi izdali novo glasbo, saj s to skupino igramo glasbo Dire Straits, ki pa že obstaja.

Kateri so nekateri najbolj nepozabni trenutki ali izkušnje, ki ste jih doživeli, odkar ste ponovno obudili Dire Straits?

Phil Palmers: Vedno je nagrajujoče in izpolnjujoče koncertirati, ravno smo končali turnejo po Braziliji, ki je bila bolj kot ne razprodana. Poslušat in gledat nas je prišlo ogromno ljudi, odzivi so bili povsod, kjer smo koncertirali, vedno spodbujajoči in ti nam pomagajo, da nadaljujemo. Res krasen občutek.

Alan Clark: Da, občinstvo zelo ceni, da to še vedno počnemo, saj je bilo dolgo prikrajšano za žive izvedbe glasbe Dire Straits. Uživamo toliko ali celo bolj kot občinstvo. Včasih je izvajanje glasbe sebična stvar, saj ob njenem izvajanju uživamo mi sami. Če nam to uspe prenesti naprej, ob tem uživa tudi občinstvo in je navdušeno, zato se imamo vsi skupaj odlično.

V Rimu rojeni Marco Caviglia velja za naslednika Marka Knopflerja in velikega oboževalca glasbe, ki jo je v osemdesetih in devetdesetih ustvarila skupina. Foto: Dire Straits Legacy

Marco Caviglia: Na odru se vedno zabavamo in uživamo, saj je vsak večer, vsak koncert zgodba zase. Kot je že prej omenil Alan, gre za evolucijo Dire Straits. Čeprav v novi zasedbi ni Marka Knopflerja, smo v glasbi zasedbe želeli narediti evolucijo, tudi tako, da kitarske solaže zamenjamo z več saksofonskega ali pa klavirskega dela. A pri tem vedno upoštevamo duha in občutek stare zasedbe Dire Straits. To je nekaj, kar je pomembno tudi meni.

Številne vaše pesmi so postale brezčasne klasike. Ste si, ko ste jih pisali, sploh predstavljali, da bodo imele tako trajen učinek in se uveljavile pri ljudeh?

Alan Clark: Ko ustvarjaš novo pesem, nikoli ne veš, kaj se bo z njo zgodilo. Ne veš, kako jo bo sprejel svet, in mislim, da je pesem Brothers in Arms klasičen primer tega. Nikoli nismo vedeli, kdaj in kako bomo kaj naredili prav, da bi ujeli duha časa. Ko je Mark odigral zadnjo različico kitarskega sola za pesem Money For Nothing, smo spoznali, da bo kitarski solo spoznan za rock klasiko, čeprav nismo vedeli, ali bo pesem doživela podoben uspel. Na srečo ga kasneje je.

Vse se je dobro izteklo in tudi album je bil eden izmed najbolj prodajanih. Ob ustvarjanju pesmi nikoli ne veš, ali bo pesem postala hit in bila dobro sprejeta ali pa ostala le povprečna.

Basist Trevor Horn Foto: Dire Straits Legacy

30. avgusta z zasedbo prihajate v Slovenijo. Kakšno sporočilo želite predati slovenskemu občinstvu in kaj od občinstva pričakujete?

Phil Palmers: Želimo si, da poslušalci na koncertih uživajo kot mi in zasedbo sprejmejo kot poslušalci drugod po svetu. To je radostni dogodek, vsi poznajo glasbo in znajo na pamet besedila pesmi, ki jih tudi pojejo. Enako si želimo tudi za poslušalce na koncertu v Sloveniji.

Saksofonist Mel Collins Foto: Dire Straits Legacy

Kako mislite, da je zapuščina Dire Straits vplivala na druge glasbenike in skupine v letih, odkar je prvotna skupina razpadla?

Phil Palmers: Mislim, da je glasba navdihnila mnogo ljudi v 70. in 80. letih, saj je v tistem času predstavljala nekaj svežega. Rodila se je iz preteklega punk obdobja, ki je v glasbenem smislu veljalo za sivo obdobje. A iz tega obdobja je izšlo več fantastičnih projektov, eden izmed njih je bil Dire Straits, drugi pa je bil Police. Nastale so bogate zapuščine in odlične pesmi, ki so jih odigrali odlični glasbeniki. Skupine so imele in imajo še vedno velik vpliv.

Bobnar Danny Cummings Foto: Dire Straits Legacy

