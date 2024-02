Slovenska pevka zaradi težav z zdravjem odpovedala svoj največji projekt do sedaj #video

Mlada slovenska pevka Gaja Prestor je pred dvema tednoma napovedala svoj prvi samostojni koncert. Zaradi težav z zdravjem, s katerimi se spopada že od oktobra lani, pa je svoj največji projekt do sedaj hitro odpovedala. "Zdi se mi, da so se stvari nabirale že nekaj časa. Videla sem, da moja glava trenutno ni sposobna biti pod tako velikim pritiskom, kot je organizacija dogodka. Ko sem samo na koledarju gledala ta datum, 14. februar, me je stiskalo. Vem, da je bila odpoved koncerta prava odločitev, saj mi je takoj, ko sem ga odpovedala, z ramen padla velika teža," je pojasnila v intervjuju za Siol.net in dodala, da namerava koncert izpeljati jeseni, ko bo izdala svoj prvi album.

Kdo je Gaja Prestor?



"Upam in trudim se, da imam na mlada dekleta večinoma pozitiven vpliv," je povedala. Foto: Ana Kovač



Ni le pevka, temveč tudi vplivnica, kar predstavlja njen glavni vir prihodkov, in podjetnica s svojo lastno kozmetično linijo, ukvarja pa se še s poziranjem. V prostem času rada bere, piše dnevnik, kuha in obiskuje fitnes. Je velika zagovornica zdravega življenjskega sloga.



Z njo smo se pogovarjali o prihajajočem prvem samostojnem koncertu, izdaji prvega albuma, težavami z zdravjem, vplivu, ki ga ima na mlada dekleta, selitvi v tujino, njenem petletnem razmerju, pa tudi o letošnji evrovizijski predstavnici. Triindvajsetletna pevka iz Radeč, ki se z glasbo ukvarja že od malih nog. Najprej je pela v osnovnošolskem zboru, kasneje pa je obiskovala ure solopetja. Poleg klavirja in violine, ki se ju je učila v glasbeni šoli, igra tudi violo in kitaro. Njene najbolj prepoznavne pesmi so Decembra, To je kar imam, Ona in Pepel.Ni le pevka, temveč tudi vplivnica, kar predstavlja njen glavni vir prihodkov, in podjetnica s svojo lastno kozmetično linijo, ukvarja pa se še s poziranjem. V prostem času rada bere, piše dnevnik, kuha in obiskuje fitnes. Je velika zagovornica zdravega življenjskega sloga.Z njo smo se pogovarjali o prihajajočem prvem samostojnem koncertu, izdaji prvega albuma, težavami z zdravjem, vplivu, ki ga ima na mlada dekleta, selitvi v tujino, njenem petletnem razmerju, pa tudi o letošnji evrovizijski predstavnici.

Če se najprej dotakneva prvega samostojnega koncerta, ki ste ga napovedali pred dvema tednoma, minuli teden pa odpovedali. Dejali ste, da trenutno niste zmožni izvesti tako zahtevnega projekta. Kaj se je zgodilo?

Zdi se mi, da so se stvari nabirale že nekaj časa. Lansko leto nekje od oktobra naprej sem imela vsak teden vročino. V zadnjih mesecih sem se samo nekaj dni počutila zdravo. Nikoli nisem odležala do konca, zato se je vse samo kopičilo. Na koncu me je to tako povozilo, da je vplivalo na moje mentalno zdravje in znašla sem se v trenutku šibkosti. Videla sem, da moja glava trenutno ni sposobna biti pod tako velikim pritiskom, kot je organizacija dogodka. Na prvo žogo se je ta koncert slišal kot zelo dobra ideja, nekaj zelo zabavnega, kar v bistvu tudi je, ampak še vseeno je to moj prvi samostojni koncert in ne samo nastop, na katerega samo pridem in odpojem.

Ko sem samo na koledarju gledala ta datum, 14. februar, me je stiskalo. Vem, da bi mi morala biti takšna stvar v veselje, da jo počnem s 100 odstotki baterije in ne le z 10 odstotki. Zdaj sem se že naučila, da če sem šla v nek projekt s slabo energijo, iz tega ni nastalo nič dobrega. Čas je, da začnem poslušati svoj "gut feeling" (intuicijo, op. p.). Vem, da je bila odpoved koncerta prava odločitev, saj mi je takoj, ko sem ga odpovedala, z ramen padla velika teža. Zdaj je vse tako, kot mora biti.

Za kakšne zdravstvene težave gre? Morda izgorelost?

Ja, dejansko se mi zdi, da sem na robu tega. Podobno se mi je zgodilo že pred dvema letoma, ampak takrat je šlo tako daleč, da sem imela skoraj tri mesece grozne vrtoglavice. To je bilo verjetno najhujše obdobje mojega življenja. Takrat o tem nisem govorila javno, saj stvari tudi sama še nisem predelala oziroma poznala vzrokov za to. Pred kratkim so se mi vrtoglavice začele znova pojavljati in takoj, ko sem jih začutila, sem rekla stop. Pravi čas sem pritisnila pavzo. Nisem na točki, da bi lahko samo ležala doma in bila brez moči za karkoli. Se mi pa zdi, da bi, če bi še naprej nadaljevala v tem tempu, do tega prišlo. Rekla sem si, da je bolje, da dva ali tri mesece počnem stvari, ki so mi v veselje in me polnijo z energijo, kot pa da za leto ali dve obležim.

Kot je pojasnila v intervjuju, ljudje, ki so ob njej, vedno opazijo, da se ljudje obračajo za njo, ampak je to malce "ugasnila", saj ji je povzročalo veliko tesnobe. Foto: Ana Kovač

Koncert ste prestavili na jesen. Kako ga boste prilagodili, glede na to, da bi zdajšnji koncert moral biti za valentinovo?

Zdi se mi, da je to še boljša opcija, saj sem jeseni v vsakem primeru nameravala imeti koncert ob predstavitvi svojega prvega albuma. Ne vem točnega datuma, bo pa to gotovo nekje med septembrom in decembrom. Kot sem rekla, bi koncert jeseni tako ali tako moral biti, zdaj pa ga bom združila v en večji projekt, za katerega mislim, da bo še boljša prelomnica, da predstavim nekaj novega. Vesolje vedno dela v pravih smereh, samo poslušati ga moraš.

Ko ste ravno omenili svoj prvi album, kaj pripravljate? Bomo lahko slišali več balad ali tudi kakšno bolj poskočno pesem?

Do zdaj sem večinoma izdajala balade, ki jih pišem sama. Zdaj pa delam na ogromno "upbeat" (veselih, pozitivnih, op. p.) pesmih, saj sem ugotovila, da mi je to zelo všeč. Rekla sem si, da hočem narediti miks vsega. Album bo vseboval veliko različnih zvrsti, komadi si bodo zelo različni, bodo imeli pa skupno rdečo nit. Zdi se mi, da sem tudi sama naredila velik korak naprej v pisanju tekstov in v melodijah. Rada bi si vzela dovolj časa, brez da silim v nekaj, ampak grem lepo počasi in z normalnim tempom.

Z glasbo se ukvarjate že od otroštva. Zakaj ste se po toliko letih odločili, da je končno čas za samostojni koncert?

O tem sem razmišljala že dolgo, ampak če želiš imeti svoj samostojni koncert, potrebuješ vsaj 40 minut programa, če ne celo več. Sicer poješ več tujih komadov kot svojih. Zdaj imam ravno dovolj svojih pesmi, da lahko zapolnim slabo uro programa. Prej tega nisem začutila, zdaj pa sem, ampak očitno timing (čas, op. p.) spet ni bil pravi (smeh, op. p.). Očitno bo pravi čas čez pol leta (smeh, op. p.).

Kot vidimo na vaših družbenih omrežjih, ste velika podpornica zdravega življenjskega sloga. Kako je videti vaš tipičen delovni dan?

Svoje glasbeno ustvarjanje ste začeli z Žanom Serčičem, s katerim sta na začetku precej sodelovala. Zakaj sta sodelovanje prekinila?

Z Žanom sva sodelovala do konca mojega nastopa na Emi (2020, op. p.). Takrat je on začel intenzivno delati na svoji karieri. Pred tem se je veliko posvečal produkciji za druge ustvarjalce, potem pa je tudi sam videl, da rabi več fokusa na sebi. Ni imel več veliko časa, da se ukvarja z mano, jaz pa sem tudi ugotovila, da si želim preizkusiti kaj novega. Če ves čas ostaneš na eni točki in se omejuješ na vedno iste ljudi, isti zvok in vrsto dela, ne moreš zrasti. Takrat sem tudi sama želela iti na svojo pot. Po Žanu sem se dolgo časa iskala, saj sem z njim rada sodelovala. Vmes sem sodelovala s številnimi producenti, vsi so bili super, ampak z nikomer se nisem ujela tako, kot sem se z Žanom. Sem se pa zdaj ujela s to ekipo, s katero delam album, in so moja nova "Žan ekipa" (smeh, op. p.).

Žan Serčič je v enem izmed intervjujev za Siol.net dejal, da sta se po koncu sodelovanja precej oddaljila in bolj ali manj izgubila vse stike. Je to res?

Meni se ne zdi, da sva izgubila stike (smeh, op. p.). Jaz se večkrat spomnim nanj, velikokrat si kaj napiševa, povabila sem ga tudi na koncert. Definitivno sva se oddaljila, nisva pa izgubila stikov.

Pred leti ste priznali, da ste se zaradi bolečin v hrbtu odločili za lepotno operacijo. Lahko poveste kaj več o tem?

Res je, odločila sem se za estetski dvig prsi. To je bilo zgolj zaradi tega, ker sem v osnovni šoli ekstremno hujšala in šla z 80 na 60 kilogramov. Izgubila sem skoraj 20 kilogramov, zaradi česar so se moje prsi zmanjšale in ostalo je veliko odvečne kože, ki me je ovirala pri vseh stvareh v življenju. Nisem se počutila samozavestno in nisem mogla nositi oblačil, ki so mi bila všeč, zato sem si rekla, zakaj bi najlepša leta svojega življenja preživela nesamozavestno. To (dvig prsi, op. p.) je bila najboljša odločitev, ki sem jo sprejela.

"Ve se, da taksisti ne smejo obdržati tvoje telefonske številke, tega se ne dela," je izpostavila 23-letna pevka. Foto: Ana Kovač

Nekaj izkušenj imate tudi z manekenstvom. Leta 2018 ste dvakrat krasili naslovnico revije Cosmopolitan in prejeli naziv Cosmopolitan dekle leta. Je manekenstvo nekaj, s čimer se želite ukvarjati tudi v prihodnosti?

Z manekenstvom se nikoli nisem ukvarjala profesionalno oziroma se sploh nisem, sem se pa z modelingom (poziranjem, op. p.). To sta dve različni stvari. V manekenstvu sem se preizkusila lani na ljubljanskem tednu mode, ko sem hodila kot manekenka in videla, da nimam pojma (smeh, op. p.). To je veliko težje, kot si ljudje predstavljajo. Edina sem zaostajala, res je bilo smešno, vsi so se mi smejali. Z modelingom pa se ukvarjam že od začetka srednje šole. Naslovnica revije Cosmopolitan je bila moja odskočna deska v ta svet. Takrat sem bila še čisto prestrašena in nisem vedela, kako in kaj. Je bilo pa z vsakim fotografiranjem lažje in bolj sproščeno. Pri takšnih projektih je zelo pomembno, kakšen je fotograf in ali se dobro počutiš v oblačilih, ki ti jih dajo. Pri meni se je velikokrat zgodilo, da mi ni bil všeč make-up, ki so mi ga naredili, zato se nisem počutila dobro in mi je bilo težje narediti dobre fotografije.

Poleg pevke ste tudi vplivnica. Kaj je pravzaprav vaša služba oziroma glavni vir prihodka?

Zagotovo družbeni mediji in ustvarjanje vsebin.

"Nisem na točki, da bi lahko samo ležala doma in bila brez moči za karkoli." Foto: Ana Kovač

V kateri od teh vlog se počutite najbolje?

V vsem, kar zdaj počnem, se počutim zelo dobro. V življenju trenutno nimam ene stvari, ki mi ne bi bila okej. Odstranila sem se od vseh projektov, ki jih nisem čutila oziroma me niso polnili z energijo. Če mi zdaj nekdo reče, da do konca življenja podaljšam pogodbo s prihodki in vsem, kar imam, sem zadovoljna in lahko živim mirno življenje. Sigurno si želim doseči še veliko več, sem pa zelo zadovoljna tudi na tej točki, kjer sem zdaj.

Mislite, da imajo vaša dejanja in objave na družbenih omrežjih vpliv na mlade, predvsem na dekleta?

Definitivno imajo. Ne morem reči, ali pozitivno ali negativno, se pa zelo trudim, da pozitivno. Ne morem pa vplivati na to, kako se nekdo počuti, ko gleda moje fotografije. Nekdo lahko v meni najde inspiracijo, nekdo drug nekoga, ki mu ni všeč, recimo zaradi ljubosumja ali nevoščljivosti. Vem, kakšna sem bila jaz, ko sem bila nesamozavestna, to je bilo v osnovni šoli in na začetku srednje šole. Vem, da lahko prikazovanje blišča na Instagramu ustvari lažno sliko o svetu, zato rada delim trenutke, ki niso popolni oziroma pokažem, da celoto sestavljajo dobri in slabi dnevi.

So vas kdaj povabili, da bi nastopali za kakšno politično stranko?

Imate tudi svojo kozmetično linijo, ki ste jo poimenovali Quoi. Zakaj ste se odločili, da lansirate svoje kozmetične izdelke?

Na začetku sem mislila, da si tega želim. Sem pa zelo hitro ugotovila, da mi trenutno ta vloga, da sem proizvajalec, ne ustreza. Počasi sem se od tega umaknila in ugotovila, da to ni prava pot zame.

Lani januarja ste za dalj časa s prijatelji odšli na Tajsko, kjer ste imeli svoj prvi nastop izven Slovenije. Kako je do tega prišlo?

Zgodilo se je zelo spontano. Vedela sem, da bom na tem otoku (Ko Pha-ngan, op. p.) dlje časa in tudi to, da tam nastopa veliko ljudi. Želela sem si, da imam, še preden pridem tja, neko podlago, koga lahko kontaktiram. Na Instagramu sem spremljala lokale, ki sem jih že poznala, in opazila moškega s kitaro. Imel je dobro karizmo, zato sem se odločila, da ga kontaktiram. Rekel mi je, naj se mu javim, ko pridem na otok, in to sem tudi storila. Šla sem na enega izmed njegovih nastopov, se z njim spoznala in se dogovorila, da me pokliče za kakšen nastop.

Naslednji dan je imel nastop, ki mu ga je nekdo odpovedal, zato me je poklical tri ure pred nastopom, če lahko uletim. Pred nastopom nisva niti enkrat igrala skupaj in vadila, sem pa rekla, da se mu prilagodim, saj sem imela že milijon nastopov, pred katerimi nisem vadila. In res sem prišla, šla na oder in pela. V rokah sem imela telefon z besedili, ki jih nisem znala na pamet. Vse skupaj sem izvedla brez treme, saj se je zgodilo tako na hitro, da niti ni bilo časa za to. Bilo je zelo dobro in potem sva skoraj vsak teden nastopala skupaj. V primerjavi z nastopi v Sloveniji sem bila sicer zelo malo plačana, dobila sem približno 30 evrov ter kosilo in pijačo (smeh, op. p.). Se mi pa ni šlo za denar, ampak za neko izkušnjo. Dobila sem tudi nekaj zvestih oboževalcev, ki so vsak teden hodili na moje nastope. Odziv publike je bil res dober, tako da komaj čakam, da se lahko spet vrnem.

Se torej nameravate vrniti na Tajsko?

Definitivno. Letos sicer ne, saj grem marca na Bali, na Tajsko pa bom morda šla naslednje leto. Sem si rekla, da moram narediti malo pavze, da mi ne bo preveč v navadi, in obiščem še kakšne druge lokacije. Bom pa gotovo še šla. Zame je to tako, kot bi šla na Krk. Sama se lahko usedem na letalo in grem, čeprav je pot zelo dolga, saj je otok sredi ničesar. Ampak bi znala priti tja. Otok imam v malem prstu (smeh, op. p.).

Ste kdaj razmišljali, da bi se preselili v tujino in ustvarjali tam?

Ja, ravno zdaj sem na tej točki (smeh, op. p.). S fantom sva trenutno zelo navdušena nad Berlinom in se odprto pogovarjava o tem, da bi za nekaj časa šla tja. Evropske prestolnice, kot so Amsterdam, Berlin in London, se mi za ustvarjanje zdijo res dobre in ti odprejo veliko novih obzorij. Vsaj za pol leta bi si sicer želela živeti v tropih, ampak vem, da ne bi ravno ustvarjala, saj se greš tja sprostit. Če si želiš zgraditi kariero, se mi zdi, da je vseeno bolje, da ostaneš v Evropi. Bi pa na dolgi rok še vseeno rada živela v Sloveniji, saj mi je Ljubljana zelo všeč.

Njen fant Luka je, kot je povedala, najbolj čudovita oseba v njenem življenju in njen najboljši prijatelj. "Sploh si ne predstavljam, da bi bila brez njega. Res sem vesela, da sem lahko tako hitro v življenju spoznala nekoga, s katerim bi rada bila celo življenje," je še dodala. Foto: Ana Kovač

Številne slovenske glasbenike zanese na Balkan, obstaja ta možnost?

Vedno, ko sem rekla, da kakšne stvari ne bom naredila, sem jo. Tako da nimam nobenih pričakovanj oziroma predsodkov. Nikoli ne reci nikoli. Bom videla, kaj mi prinese leto, saj se lahko v enem mesecu spremeni tako veliko, da bo, karkoli bom zdaj rekla, napačno. Tako da si puščam odprte možnosti.

Glede na to, da ste pred leti (2020, op. p.) nastopili na Emi, me zanima, kako komentirate letošnjo pesem in izvajalko, ki nas bo zastopala na Evroviziji?

Ne bi mogli izbrati boljše izvajalke. Raiven sem leta 2017 spremljala na Emi kot vizažistka. Videla sem celoten proces, kako je bila že takrat navdušena nad Evrovizijo. Zdi se mi, da je ona ravno tista persona, ki bo na Evroviziji kliknila, saj je drugačna, unikatna in se ne boji mnenja drugih. Zdi se mi, da jo bo tujina sprejela še desetkrat bolje kot Slovenija. Tudi komad se mi zdi poseben, v njenem stilu, nekaj čisto drugačnega, kar evrovizijski komad tudi mora biti. Tako da jo zelo podpiram.

Pa mislite, da je prav, da je RTV Slovenija izvajalca izbrala na tak način?

Jaz to podpiram. Tudi lansko leto je bila interno izbrana skupina Joker Out. Kaj bi se zgodilo, če oni ne bi šli na Evrovizijo? S tem so si odprli toliko poti, zrasli so na način, na katerega morda ne bi mogli nikoli in si tudi nihče ni predstavljal, da bodo. Če ima država močne izvajalce, ki jim lahko omogoči stopničko, kot je Evrovizija, tako da premisliš, kdo ima dejanske možnosti za uspeh v tujini, se mi zdi, da je bolje, da se naredi tako in se s finančnimi sredstvi podpre izvajalca, kot pa da se organizirajo izbori, kot je Ema. Čeprav bi si sama želela še kdaj nastopiti na Emi ali pa da me izberejo interno (smeh, op. p.). Tako da interne izbore podpiram.

Je pa RTVS vseeno objavila razpis, na katerega se je prijavilo več kot 150 izvajalcev.

Nikoli ne veš, kaj se dogaja v ozadju. Mogoče je bila to samo krinka. Pomembno je le to, kakšen je končni rezultat.

"Ko si star 16 ali 17 let, nimaš pojma in te toksična razmerja na nek način hranijo. Malce sem uživala v tej bolečini in si vedno izbirala fante, ki niso bili pravi zame." Foto: Ana Kovač

Kako pa je s prepoznavnostjo? Vas na ulicah pogosto ustavljajo?

Največ ustavljanja in s tem povezanih stvari je bilo prvo leto, ko sem prišla v Ljubljano. To se je dogajalo skoraj vsak dan, zdaj so se pa mogoče že navadili, da sem tukaj (smeh, op. p.). Sicer pa ljudje, ki so ob meni, vedno opazijo, da se ljudje obračajo za mano, ampak sem sama to malce "ugasnila", saj mi je vsaj na začetku povzročalo veliko tesnobe – kamorkoli sem šla, sem vedela, da me ljudje opazujejo. Zdaj sem povsem v svojem svetu in že tako slabo vidim na daleč, da sploh ne opazim ljudi, ki me pozdravijo (smeh, op. p.). Opazim, da se to dogaja, ampak me ne moti.

Imate morda kakšno zanimivo ali bizarno izkušnjo s kakšnim oboževalcem ali oboževalko, ki vam bo za vedno ostala v spominu?

Ja, imam. Z enim taksistom, s katerim sem se peljala za božič ali novo leto, ne vem točno. Ve se, da taksisti ne smejo obdržati tvoje telefonske številke, to se ne dela. In zadnja tri leta sem s te številke za novo leto dobila sporočilo v smislu: "Srečno novo leto. Taksist Bine." Ne vem točno, kako mu je bilo ime. Večkrat me je celo povabil ven, a mu nisem odpisovala, nisem pa niti blokirala številke. In potem me je z druge številke klical nekdo drug in me vprašal, zakaj tistemu taksistu ne odpisujem, saj bi me rad povabil ven (smeh, op. p.). To se mi je zdelo povsem bizarno in potem sem blokirala telefonsko številko.

Kot pravi, je zanimivo, da ljudem ne more opisati, zakaj ji delo na družbenih omrežjih vzame toliko časa. Foto: Ana Kovač

Kako pa sprejemate negativne komentarje? Jih berete, vas prizadenejo?

Tudi jaz sem samo človek. Če imam slab dan in preberem en negativen komentar, se bom zjokala (smeh, op. p.). Ampak to se zgodi res redko. Rada pokažem, da tudi mene kdaj kaj prizadene, sploh pri stvareh, ki mi pomenijo veliko in glede katerih sem bolj ranljiva. Se mi pa zdi, da sem to sovraštvo pri sebi zelo dobro predelala, saj točno vem, kakšni ljudje pišejo te stvari. Meni je pomembno, da jaz vem, kakšna sem, in da moji bližnji vedo, kakšna sem. Svoje najboljše verzije ne morem dajati vsem, saj bi se tako energijsko popolnoma iztrošila. Nikomur se ne rabim dokazovati.

Pet let ste že v razmerju. Kako vas je to spremenilo?

Zelo. Ko si izbereš nekoga, s katerim želiš deliti svoje življenje, je to zelo pomembno, sploh če si zelo mlad. Midva z Luko (njen partner, op. p.) sva začela, ko sem bila jaz stara 18 let. Če greš v resno razmerje z nekom, ki te bo zapeljal v slabo družbo, slabe navade, se lahko tudi ti karakterno razviješ v slabo smer. Podobno je tudi, če si v razmerju, ki je toksično, kjer je veliko ljubosumja in nasilja. To te lahko zelo zaznamuje in pretrese. Jaz sem imela res srečo, da je bil Luka že od samega začetka moja ogromna podpora. Vedno me je držal na realnih tleh, kar mi je včasih malce težko, čeprav vem, da mi hoče samo dobro. Je zelo realističen in mi vedno pove tako, kot je. Je pa tudi najbolj čudovita oseba v mojem življenju in moj najboljši prijatelj. Sploh si ne predstavljam, da bi bila brez njega. Res sem vesela, da sem lahko tako hitro v življenju spoznala nekoga, s katerim bi rada bila celo življenje.

Ste v preteklosti imeli toksična razmerja?

Resnih, dolgih razmerij, nisem imela. Sem pa imela dosti krajših. Moja sestra, ki je stara 16 let, zdaj temu reče "situationship" (razmerje brez obveznosti, op. p.). Tega je bilo pri meni dosti, vse pa je bilo zelo toksično. Ampak ko si star 16 ali 17 let, nimaš pojma in te ta toksična razmerja na nek način hranijo. Malce sem uživala v tej bolečini in si vedno izbirala fante, ki niso bili pravi zame. Ko pogledam nazaj, si mislim, da res ni bilo vredno.

Njen prvi album bo vseboval "veliko različnih zvrsti, komadi si bodo med seboj zelo različni, bodo imeli pa skupno rdečo nit". Foto: Ana Kovač

Saj pravijo, da ob bolečini nastanejo najboljše pesmi.

Res je, takrat sem definitivno več pisala. Tudi z Luko se zdaj večkrat šaliva, da bi me moral pustiti, da napišem album (smeh, op. p.). Ampak raje uporabljam fantazijo in si v svoji glavi izmislim scenarije, potem pa pišem na podlagi tega.

Kako ob tako napornem urniku in različnih obveznostih sploh najdete čas zase in za partnerja?

Težko. Ko nekdo spremlja moje življenje na družbenih omrežjih, misli, da čez dan ne delam nič konkretnega in le stvari, ki me zabavajo. To je res, ampak je težko opisati, kako naporno je to ne le za tvoj urnik ampak predvsem za tvojo glavo. Stalno si pod drobnogledom in moraš paziti na to, kaj deliš in česa ne. Se mi pa zdi, da si še vseeno vzamem dovolj časa zase. Zdaj imam obdobje, ko delam samo stvari, ki so zame – uživam v masažah in terapijah, znova sem začela brati, pišem dnevnik, veliko sem v studiu. Sem pa pred pol leta začela hoditi tudi na psihoterapijo in moram reči, da je to trenutno najboljša investicija, ki sem jo dala vase. Je pa zelo težko najti dobrega terapevta.

Kaj radi počnete, ko ne ustvarjate? Imate morda kakšne skrite hobije?

Zelo rada kuham oziroma pripravljam hrano, sploh zajtrke. Delam tudi zdrave sladice. To me zelo sprošča. Rada imam pogovore z ljudmi, ki so na isti valovni dolžini kot jaz. Ugotovila sem, da me to res polni. Moraš namreč selekcionirati ljudi, ki jim daš dostop do sebe in svoje energije. To ugotoviš po tem, kako se počutiš, ko prideš domov z nekega druženja – ali si utrujen ali pa napolnjen z energijo. Razmišljanje o življenju in raziskovanje same sebe mi je trenutno "the best" (super, op. p.). Zelo me polni z energijo tudi trening v fitnesu, kamor zahajam že skoraj šest let.

Pred leti se je odločila za estetski dvig prsi, saj je v osnovni šoli z ekstremnim hujšanjem izgubila skoraj 20 kilogramov. Po tem ji je ostalo veliko odvečne kože. Foto: Ana Kovač

