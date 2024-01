S to pesmijo se bomo letos predstavili na Evroviziji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na TV Slovenija so premierno predvajali skladbo Veronika, s katero bo pevka Raiven maja letos Slovenijo zastopala na Evroviziji v Malmöju na Švedskem.

Skladba je nastala po navdihu lika Veronike Deseniške, prve ženske, ki je bila v Sloveniji obtožena čarovništva. "Skladba ni nastala z mislijo, da grem na Evrovizijo. Pri njenem ustvarjanju sem se osredotočila predvsem na dramatičnost, ki je ključna za učinkovito pripovedovanje zgodbe Veronike. Želela sem, da se njena zgodba ne le izrazi, ampak tudi resonira z letom 2024. In zato sem ustvarjala z mislijo, da potrebuje glasbo, ki je ravno prav filmska in sodobna," je pojasnila Raiven, ki se kot pri drugih svojih skladbah predstavlja kot avtorica glasbe in besedila.

Pri ustvarjanju Veronike se je njeni ustaljeni avtorski ekipi pridružil Bojan Cvjetićanin, frontman skupine Joker Out, ki je Slovenijo na Evroviziji predstavljala lani. "Bojan je moj zelo dober prijatelj. Večkrat sva se pogovarjala, da bi skupaj kaj ustvarila, najino glasbeno sodelovanje pri skladbi Veronika pa je nastalo zelo spontano," je poudarila Raiven.

V videospotu je pesem predstavila ob spremljavi plesalcev, članov baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana. "Rdeča nit videospota sta gib in plesalci, ki bodo z mano tudi na Evroviziji, tako da bo zelo lepo prikazal, kaj se bo dogajalo na evrovizijskem odru," je povedala Raiven, ki si je sicer že od nekdaj želela sodelovati na tem tekmovanju.

