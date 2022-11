Slavni popzvezdnik zaradi spolnih napadov obsojen na 13 let zapora

Kitajsko-kanadski popzvezdnik Kris Wu je bil obsojen na 13 let zapora, potem ko so ga spoznali za krivega spolnih zločinov. Sodišče v Pekingu je presodilo, da je 32-letni pevec in igralec posilil tri ženske in zbral množico za sodelovanje v orgiji, poroča BBC.

Zvezdnika so aretirali že lani, potem ko ga je študentka obtožila, da jo je posilil na zmenku. Spolnega nasilja ga je obtožilo še vsaj 24 žrtev. Sodišče je takrat dejalo, da ga bodo izgnali iz države, čeprav na Kitajskem deportacije običajno potekajo po prestani kazni.

Dekleta so bila prisiljena piti alkohol

Sodišče v okrožju Čaojang v Pekingu je v petek sporočilo, da bo moral Wu zaradi posilstva treh žensk na svojem domu leta 2020 v zapor za 11 let in šest mesecev. Ženske naj bi posilil, "ko so bile pijane in se niso znale ali mogle upreti". Dobil je tudi kazen enega leta in desetih mesecev zapora zaradi "združevanja ljudi za prešuštvovanje", je dodalo sodišče.

Prva, ki ga je obtožila, je bila študentka Du Meizhu. Lani je na družbenih omrežjih objavila, da je gospoda Wuja srečala dve leti prej, ko je imela 17 let. Povedala je, da je bila povabljena na zabavo na njegov dom, kjer je bila prisiljena piti alkohol, naslednji dan pa se je zbudila v njegovi postelji. Wu je trditve zanikal, spolnega nasilja pa ga je obtožilo še vsaj 24 žrtev.

Kris Wu in Pharrel Williams v Šanghaju Foto: Shutterstock

Obtožen tudi utaje davkov v višini 80 milijonov evrov

Pevec je prejel tudi kazen zaradi utaje 80 milijonov evrov davkov. Državna tiskovna agencija Šinhua je sporočila, da je za lažne izjave o svojem dohodku uporabil fiktivno podjetje.

Pevec, ki se je rodil na Kitajskem, a ima kanadsko državljanstvo, je leta 2010 zaslovel kot član k-pop fantovske zasedbe EXO. Potem ko si je ustvaril samostojno kariero kot pevec, igralec in model, je postal eden največjih kitajskih zvezdnikov. Zaradi obtožb o spolnem nasilju so blagovne znamke, kot so Louis Vuitton, Bulgari, L'Oreal Men in Porsche, prekinile sodelovanje z njim.