Kdo je Netta, izraelska pevka, ki je zmagala na Evroviziji? #foto #video

Foto: Andres Putting (EBU)

Danes 25-letna Netta Barzilai se je rodila 22. januarja 1993 v mestu Hod ha Šaron v osrednjem Izraelu. Ko je imela le tri mesece, so se z družino preselili v Nigerijo, po štirih letih pa so se vrnili v Izrael.

Netta, ki zdaj živi v Tel Avivu, se z glasbo ukvarja že od nekdaj, obiskovala je priznano izraelsko glasbeno šolo Rimon, med služenjem vojaškega roka - to je v Izraelu obvezno tako za moške kot za ženske - pa je bila članica mornariške godbe.

Na glasbeno sceno se je prebila z zmago v glasbenem resničnostnem šovu HaKokhav HaBa (Nova zvezda), s katero je tudi postala letošnja izraelska evrovizijska predstavnica.

Netta s svojo izvedbo Rihannine pesmi Rude Boy:

A to se skoraj ni zgodilo - Netta je namreč iz šova že zelo zgodaj skoraj izpadla, saj je izgubila v dvoboju z enim od drugih tekmovalcev, nato pa jo je "rešila" strokovna žirija in jo poslala v nadaljevanje šova.

Pred kratkim se je v intervjuju za britanski Independent razgovorila o svoji glasbeni poti in preprekah, na katere je naletela, ker njen videz ne ustreza ustaljenemu kalupu popzvezdnic. "Navdušujem se nad popglasbo, čeprav so mi sprva govorili, da nisem za to. Popzvezde so vitke in lepe, jaz pa se nikoli nisem počutila tako," je povedala.

"Govorili so mi, naj se oblačim v črna, ohlapna oblačila, češ da kratka krila in kratki rokavi niso zame. Nisi seksi ali lepa, so mi pravili, si pa zabavna in dobra prijateljica. To je krivica, ki se dogaja mnogim ljudem po svetu."

"Ne pojem lepo ali veličastno ali pretresljivo," je še dejala Netta. "Obožujem glasbenike, kot sta Die Antwoord, zanimajo me zvoki, ob katerih se sprašuješ, kaj sploh poslušaš in ali ti je to sploh všeč. To je smer, v katero hočem iti."