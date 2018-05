Lanski zmagovalec Evrovizije opljuval letošnjo favoritko

Foto: Reuters

Nocoj bo v Lizboni drugi polfinale letošnjega izbora za pesem Evrovizije, v katerem se bo za vstopnico za finale potegovala tudi slovenska predstavnica Lea Sirk. Medtem pa je evrovizijsko občinstvo močno razburil lanski zmagovalec Salvador Sobral z ostrimi kritikami na račun skladb na letošnjem izboru.

Izraelsko pesem je označil za grozljivo

Posebej je izpostavil pesem Izraelke Nette, ki velja za eno od favoritk za zmago. "YouTube je mislil, da mi bo všeč izraelska pesem," je povedal za portugalski časopis Publico, "odprl sem jo in zaslišal grozljivo pesem. K sreči mi letos ni treba poslušati ničesar."

Sobral je lani zmagal s pesmijo Amar pelos dois, za Evrovizijo precej neznačilno skladbo, in takrat izjavil, da bi to lahko bila tudi "zmaga za glasbo, ki dejansko nekaj pomeni. Glasba ni ognjemet, glasba je čustvo."

Portugalec je imel pred in med evrovizijskim tekmovanjem ter po njem hude zdravstvene težave, zaradi katerih se je umaknil iz javnosti. Decembra lani so mu presadili srce, zdaj pa je po dolgem času spet spregovoril za medije, in to zelo odkritosrčno. "Lani so mi ljudje govorili: 'Zdaj, ko si zmagal, se bodo stvari spremenile'," je dejal za Publico. "Mislim, da se niso. Morda se bodo v prihodnosti."

Protinapad lanskega predstavnika Hrvaške: Sram te bodi!

Na Sobralove besede se je medtem že odzval lanski evrovizijski predstavnik Hrvaške Jacques Houdek, ki je na Facebooku zapisal, da bi Portugalca moralo biti sram zaradi izrečenega.

"Lani bi te morali diskvalificirati"

"Sram te bodi, Salvador Sobral! Sram te bodi! Je to način, na katerega lahko govori zmagovalec Evrovizije? Tako zelo si se trudil, da bi se prikazal kot skromen človek, kot resničen umetnik, in čeprav si morda prelisičil celotno Evropo, mene nisi! Lani, ko se nisi udeležil nobene generalke in je namesto tebe pela tvoja sestra, bi te morala EBU (Evropska radiodifuzna zveza, op. a.) diskvalificirati! To je bilo neprofesionalno in izjemno nepošteno do vseh nas, ki smo tam trdo delali. Bilo je obžalovanja vredno, da si bil bolan, a če imaš zdravstvene težave, se tako velikega projekta, kot je Evrovizija, pač ne lotiš!" je bil v zapisu oster Houdek in nadaljeval:

Jacques Houdek je lani na Evroviziji zasedel 13. mesto. Foto: Reuters "Že v svojem zmagovalnem govoru si bil zelo neprijeten do vseh nas, tvojih evrovizijskih kolegov, zdaj pa si še veliko bolj nesramen, ko se spravljaš na izraelsko predstavnico Netto in njeno pesem. To je nezaslišano! Tako pokroviteljsko in povsem neprimerno, tako se kavalirji ne obnašajo. Takoj bi se moral opravičiti! Nisi le zmagovalec Evrovizije, zdaj si tudi gostitelj, saj je tekmovanje v tvoji državi, zato je tovrstno obnašanje še hujše. Če tako zelo sovražiš koncept Evrovizije, ne bi smel nikoli tekmovati!"

"Pretvarjaš se, kot si se lani, ko si zmagal"

"Zdaj praviš, da se želiš kar se da distancirati od dejstva, da si zmagal na Evroviziji. Daj, no. Izjava, da si težko poslušal lanske skladbe in da si letos vesel, da ti letošnjih 'grozljivih' pesmi ni treba slišati, nam pove le to, da si zelo ozkogledna oseba. Vsi ti mladi izvajalci imajo svoje sanje in so trenutno pod ogromnim pritiskom. Kdo si ti, da jih žališ? Morda misliš, da si pravi umetnik, do tega imaš pravico, a meni se zdiš pozer. Ali res misliš, da si kul, če se vedeš nezainteresirano in odmaknjeno? Nisi! Ali res misliš, da si v očeh javnosti zaradi takšnega obnašanja večji umetnik? Nisi! To nam le kaže, da se pretvarjaš, prav tako kot si se lani, ko si zmagal. Morda si zmagal na Evroviziji, a v mojih očeh nisi zmagovalec!"