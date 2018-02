Zmagovalka Eme 2018 je Lea Sirk!

Letošnji finalisti. Foto: Mediaspeed

Lea Sirk je zmagala s pesmijo Hvala, ne! in je bila ena od šestih, ki so pesem na letošnji Emi zapela v slovenščini. V angleščini so peli BQL in Ina Shai.

Slovenija se bo v Lizboni predstavila na drugem predizboru 10. maja na 63. tekmovanju za Pesem Evrovizije. Če nam uspe priti v finale, nas ta čaka dva dni pozneje.

Nocoj so gledalci in žirija izbirali med Leo Sirk s pesmijo Hvala, ne!, Indigom s pesmijo Vesna, Ino Shai s pesmijo Glow, BQL s pesmijo Promise, Marino Martensson s pesmijo Blizu, Laro Kadis s pesmijo Zdaj sem tu, Proper s pesmijo Ukraden cvet ter Nuško Drašček s pesmijo Ne zapusti me zdaj.

BQL sta bila lani velika favorita. Jima bo letos uspelo? Foto: Mediaspeed

Odločali bodo gledalci in šest žirij

Zmagovalca so tako kot v predizborih izbirali gledalci in žirija z enakovrednimi glasovi; ljudstvo je prispevalo 50 odstotkov glasov, žirije pa preostalih 50. Žirij je bilo tokrat več, kar šest, ki jih je sestavljalo po pet članov.

Razdeljene so bile po različnih sklopih, in sicer: žirija glasbenih izvajalcev (pevci in drugi izvajalci), žirija glasbenih ustvarjalcev (avtorji glasbe, besedil, aranžmajev) in producentov , radijska žirija (radijski uredniki, novinarji, voditelji), televizijska žirija (uredniki, voditelji, režiserji, koreografi, oblikovalci celostne podobe), žirija oboževalcev Pesmi Evrovizije (člani uradnega kluba oboževalcev Pesmi Evrovizije, OGAE Slovenija) in mednarodna žirija (glasbeni izvajalci in ustvarjalci, televizijski in radijski ustvarjalci, novinarji, predstavniki založb/založniki).

Poleg osmih finalistov so na oder Eme 2018 stopili tudi trije glasbeni gostje. Zmagovalec lanskega izbora Omar Naber, zmagovalka Eme leta 2011 Amaya in voditeljica večera Raiven.

Finale bo z Raiven ob strani vodil Vid Valič. Foto: Mediaspeed

Portugalska bo 63. izbor za Pesem Evrovizije gostila po zmagi Salvadorja Sobrala s skladbo Amar Pelos Dois. V Lizboni bo nastopilo 43 držav, od tega se jih bo 37 razporedilo v prvi in drugi predizbor, saj ima velikih pet (Nemčija, Francija, Italija, Velika Britanija in Španija ter gostiteljica Portugalska) že zagotovljeno mesto v finalu.

Letos na izboru med drugim ne bomo slišali Bosne in Hercegovine, Turčije, Slovaške in Andore. Razlog za neudeležbo so pri večini finančne narave.

Lani je Slovenijo v Kijevu zastopal Omar Naber s pesmijo On My Way, a je ostal brez finala.