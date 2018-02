Ema 2018: Finalisti, kot jih še niste slišali

Zvečer bomo dobili zmagovalca Eme 2018, ki se bo maja udeležil tekmovanja za pesem Evrovizije. V igri za pot v Lizbono je osem izvajalcev, ki so jih za finale v dveh predizborih izbrali gledalci in žirija.

BQL sta tako kot lani spet med favoriti. Foto: Radio 1

V finale Eme 2018 so se prebili Proper, Lara Kadis, BQL, Lea Sirk, Indigo, Ina Shai, Marina Martensson in Nuška Drašček, ki so bili v dveh predizborih izbrani prejšnji konec tedna. Izmed 16 nastopajočih so osem najboljših izbrali gledalci in poslušalci ter žirija.

V predizboru pa so obstali Anabel, Tanja Ribič, KiNG FOO, ManuElla, Mila, Orter, Nika Zorjan in Gregor Ravnik.

Malce drugačni finalisti

Pred finalom se je osem izbrancev predstavilo še na Radiu 1, kjer so bili gostje voditelja Roberta Roškarja. Kaj so povedali in kaj zapeli, si poglejte v spodnjih videih:

BQL:

Video: Radio 1

Proper:

Video: Radio 1

Lara Kadis:

Video: Radio 1

Lea Sirk:

Video: Radio 1

Indigo:

Video: Radio 1

Ina Shai:

Video: Radio 1

Marina Martensson:

Video: Radio 1

Nuška Drašček:

Video: Radio 1

Finale bo danes zvečer tako kot predizbor voditelj Vid Valič, le da bo tokrat imel še žensko družbo, pevko Raiven. Zmagovalec letošnje Eme bo maja potoval v portugalsko prestolnico, kjer so že v začetku februarja z žrebom določili razvrstitev držav v dva predizbora letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije.

Predizbora bosta potekala 8. in 10. maja, finale pa 12. maja. Slovenija se bo predstavila v drugi polovici drugega predizbora, vrstni red nastopajočih pa bo tako kot v prejšnjih letih določil organizator.