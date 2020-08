Huda nesreča slavnega lovca na talente Simona Cowella

Cowell se po operaciji počuti dobro, poročajo ameriški mediji. Nesreča se je zgodila, ko je Cowell pred svojo domačo hišo v Los Angelesu zgolj preizkušal novo električno kolo.

To ni prvič, da se je Cowell nerodno poškodoval tako rekoč na domačem pragu. Leta 2017 je omedlel na vrhu stopnic v svoji hiši v Londonu in se po njih skotalil v nižje nadstropje, zaradi česar je moral nekaj časa nositi vratno opornico. Takrat je dejal, da bi lahko bilo še veliko huje in da bi lahko tudi umrl.

Cowell v svojih televizijskih oddajah, kot sta X-Factor ali Amerika ima talent, tudi nastopa v vlogi žiranta. Znan je po svoji neizprosnosti in ciničnih, občasno tudi žaljivih komentarjih. Foto: Reuters Simon Cowell je znan kot morda najuspešnejši lovec na talente na svetu. Išče jih s svojimi izredno priljubljenimi televizijskimi oddajami, kot so X-Factor, (država) Ima Talent, nekdaj tudi Idol oziroma Pop Idol.



Cowell je prek svojih televizijskih oddaj in založbe Syco ustvaril ali pod žaromete postavil svetovno znane glasbenike oziroma skupine, kot so Il Divo, James Arthur, One Direction, Leona Lewis, Little Mix, Westlife, Susan Boyle. Vrednost njegovega premoženja je ocenjena na več kot pol milijarde evrov.